Eddie Murphy speelt de hoofdrol in Prime Video's december komedie 'Candy Cane Lane'

Vandaag kondigt Prime Video aan dat Academy Award-genomineerde en Emmy-winnaar Eddie Murphy de hoofdrol zal spelen in de nieuwe komedie 'Candy Cane Lane'. Het script is geschreven door Kelly Younger en geïnspireerd op Younger's jeugd vakantie ervaringen.

'Candy Cane Lane', gaat wereldwijd in première op Prime Video. Het is de eerste film die valt onder Murphy's drie films en first-look film deal met Amazon Studios. Deze samenwerking kwam tot stand na het enorme succes van Prime Video's 'Coming 2 America', die de meest gestreamde film werd in zijn openingsweekend.

De decembermaand is mijn favoriete tijd van het jaar. Vraag mijn familie maar eens naar mijn negen uur durende kerst playlist!', zegt regisseur Reginald Hudlin. 'Ik ben heel blij om weer samen te kunnen werken met Eddie Murphy, Brian Grazer, en Amazon.'

'Zoals we uit eerste hand weten met de hit 'Coming 2 America', is Eddie iemand die wereldwijd publiek samenbrengt, en we kunnen niet wachten om dat opnieuw te laten gebeuren', zei Jennifer Salke, hoofd van Amazon Studios. 'We kijken ernaar uit dat het multi-getalenteerde Reggie Hudlin, deze toekomstige december klassieker tot leven te brengt!'

'Candy Cane Lane' is geregisseerd door Reginald Hudlin, geproduceerd door Brian Grazer en Eddie Murphy. Geschreven door Kelly Younger, geproduceerd Amazon Studios, Imagine Entertainment, en Eddie Murphy Production.