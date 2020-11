E! presenteert een gloednieuw seizoen van 'Total Bellas'

Het nieuwe, razend populaire seizoen van 'Total Bellas' belooft bevallingen, geheimen en een mogelijke verhuizing naar hun droomhuis.

De WWE supersterren Nikki Bella en Brie Bella, ondernemers en schrijvers van een New York Times best-seller, komen terug met een gloednieuw seizoen van 'Total Bellas' op E! dat in première gaat op 29 november om 21.00 uur.

In dit seizoen bereiden Nikki en Brie zich voor op een aantal belangrijke mijlpalen. Met de geboortes van hun zoontjes breidt het gezin zich uit en bij de uitgave van hun memoires 'Incomparable' wordt een geheim onthuld dat Nikki al meer dan 20 jaar voor haar familie heeft verzwegen. Als Brie Nikkie tips geeft voor de bevalling komen er bij Brie emoties van haar vorige zwangerschap naar boven.

Brie probeert Nikki en hun broer JJ weer bij elkaar te brengen, nadat ze een moeilijke periode in hun relatie hebben doorgemaakt. In een afschuwelijke samenloop van omstandigheden komt de familie erachter dat hun moeder Kathy een hersenoperatie nodig heeft. Ondanks alles vinden de Bellas tijd om hun zwangerschappen te vieren met de familie en lukt het ze alsnog baby showers te organiseren. Een onverwachte beslissing laat de tweeling twijfelen of Phoenix wel de plek is waar ze voor altijd willen wonen.

'Total Bellas' wordt geproduceerd door WWE en Bunim/Murray Productions. Gil Goldschein, Andrea Metz en Farnaz Farjam zijn de uitvoerende producenten van Bunim/Murray Productions, en Kevin Dunn en Chris Kaiser zijn de uitvoerende producenten voor WWE. Ook Nikkie Bella en Brie Bella zijn uitvoerende producenten.

'Total Bellas', vanaf zondag 29 november om 21.00 uur op E!.