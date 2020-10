Duik in de muzikale wereld van Ryan Murphy's 'The Prom' op Netflix

Foto: © Netflix 2020

De New Yorkse musicalsterren Dee Dee Allen (drievoudig Academy Award winnaar Meryl Streep) en Barry Glickman (Tony Award winnaar James Corden) bevinden zich in een crisis: hun nieuwe Broadway show flopt en zet de carrières waar zij jarenlang voor hebben gewerkt, op het spel.

Ondertussen bevindt middelbare scholier Emma Nolan (Jo Ellen Pellman) zich in een lastig parket. De voorzitter van de ouderraad (Kerry Washington) heeft namelijk besloten dat zij en haar vriendin Alyssa (Ariana DeBose) niet welkom zijn op het eindejaarsgala, ondanks de goedkeuring van het schoolhoofd (Keegan-Michael Key). Wanneer Dee Dee en Barry over Emma’s situatie horen besluiten ze dat dit de ideale manier is om hun publieke imago weer op te krikken.

Samen met Angie (Academy Award winnaar Nicole Kidman), Trent (Andrew Rannells) en een aantal andere eigenaardige acteurs die wel weer wat aandacht kunnen gebruiken, doen ze er alles aan om een comeback te maken. Maar wanneer hun egocentrische activisme een averechts effect heeft, opent dat de ogen van het viertal om Emma alsnog de avond van haar leven te bieden waar ze helemaal zichzelf kan zijn.

'The Prom' is een spectaculaire verfilming van de hartverwarmende, gelijknamige Broadway musical van Chad Beguelin, Bob Martin en Matthew Sklar, die verschillende awards en een Tony nominatie in ontvangst mochten nemen.

Cast & Crew

Regisseur: Ryan Murphy

Screenplay: Bob Martin & Chad Beguelin

Gebaseerd op: de gelijknamige Broadway musical van Chad Beguelin, Bob Martin en Matthew Sklar, geproduceerd door Bill Damaschke, Dori Berinstein en Jack Lane en naar het idee van Jack Viertel

Geproduceerd door: Ryan Murphy, Alexis Martin Woodall, Adam Anders, Dori Berinstein, Bill Damaschke

Executive Producers: Eric Kovtun, Doug Merrifield, Casey Nicholaw, Chad Beguelin, Bob Martin, Matthew Sklar, Todd Nenninger, Scott Robertson

Cast: Meryl Streep, James Corden, Nicole Kidman, Keegan-Michael Key, Andrew Rannells, Jo Ellen Pellman, Ariana Debose, Tracey Ullman, Kevin Chamberlin, Mary Kay Place, Nico Greetham, Logan Riley, Nathaniel J. Potvin, Sofia Deler, en Kerry Washington

Director of Photography: Matthew Libatique, ASC

Production Designer: Jamie Walker Mccall

Edited By: Peggy Tachdjian, Danielle Wang

Kostuums door: Lou Eyrich

Choreografie door: Casey Nicholaw

'The Prom' is vanaf 11 december te bewonderen op Netflix.