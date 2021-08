'Dr. Pimple Popper' is terug op TLC

Bulten zo groot als kokosnoten en vergroeiingen die constante pijn geven. Dermatoloog Sandra Lee – alias Dr. Pimple Popper – heeft al veel gezien in haar carrière maar krijgt toch elke keer weer patiënten met nieuwe opvallende aandoeningen in haar praktijk.

Met haar ruime ervaring probeert ze elke kwaal zo goed mogelijk te behandelen. Zoals bij Stacey die te zien is in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen. Zij kampt al 16 jaar met een enorme bult op haar schouder waar ze zich erg voor schaamt. Stacey is een kleuterjuf en heeft moeite met het spelen met de kinderen vanwege het gewicht en de pijn van de bult. Ze is doodop van de bult die haar leven beheerst en hoopt dat Dr. Lee haar eindelijk kan verlossen van de pijn.

Ook Matthew wil graag verlost worden van de uitslag op zijn scheenbeen. Hij heeft al veel dermatologen bezocht, maar niemand heeft tot nu toe een goede diagnose kunnen stellen. Weet Dr. Lee wel wat het is en hoe het verholpen kan worden?

En kan ze ook Mark verlossen van zijn bult in de vorm van een bloemkool waardoor zijn seksleven inmiddels on hold staat? Voor veel patiënten is het niet alleen de pijn, maar ook de schaamte die hen dwars zit. Dr. Pimple Popper is hun laatste hoop op een nieuw leven.

'Dr. Pimple Popper', vanaf donderdag 19 augustus om 20.30 uur op TLC.