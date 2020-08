Download nu de GRATIS TVvisie app!

We hebben goed nieuws! Om onze 15de verjaardag te vieren hebben wij een supertof cadeau voor ieder van jullie. Wij lanceren onze eigen, gratis, app voor zowel iOS als Android smartphones én tablets!

In de app krijg je een overzicht van het recentste tv- en radionieuws, programma-informatie én het overzicht van de soap-inhouden zoals die ook wekelijks op TVvisie.be verschijnen. Bij ieder artikel kan je telkens in de app zelf de intro lezen en doorklikken naar de website voor het volledige artikel.

We hebben ervoor gekozen om al het nieuws van de Belgische én Nederlandse website in één app te stoppen. Op deze manier willen we het tv- en radionieuws hapklaar coveren voor het volledige Nederlandstalige medialandschap. De berichten worden dan ook door elkaar in de app weergegeven in volgorde van verschijnen.

Als je de app installeert, zullen we je vragen of je ook pushmeldingen, bij bijvoorbeeld belangrijk nieuws, wil ontvangen. Ook hier zullen die alerts voor zowel België als Nederland zijn.

De TVvisie app is gratis beschikbaar in de App Store van Apple en is beschikbaar voor zowel de iPhone als de iPad. Android-gebruikers kunnen de app voor smartphone én tablet downloaden in de Play Store. De gratis app is uiteraard ook gewoon te downloaden via onze websites TVvisie.be en TVvisie.nl.

Hopelijk zullen jullie de app massaal downloaden en gebruiken. Feedback geven kan altijd via het contactfomulier op de website, Facebook en Twitter.