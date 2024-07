'Doubling Down With The Derricos' is vanaf woensdag te zien op TLC

Nu de veertien (!) kinderen van Karen en Deon steeds groter worden, merken ze steeds meer dat hun huidige huis eigenlijk te klein is.

Maar het vinden van een groter huis is tot op heden weinig succesvol geweest, waardoor Karen radeloos begint te worden. Achter haar rug om werkt Deon aan een oplossing die voor een grote verrassing zorgt. Toch lijken The Derrico’s straks een kamer minder nodig te hebben, nu de 18-jarige Darian op het punt staat naar de universiteit te gaan. De vraag is alleen nog of ze een school in de buurt kiest – zoals Deon graag wil – of eentje verder weg, zoals Karen voorstelt.

Ondertussen worstelt Deons moeder GG nog met de gevolgen van haar longkanker. Nu de chemo lijkt aan te slaan, wil ze er juist liever mee stoppen, omdat ze er niet blij van wordt. Deon is het er niet mee eens, maar snapt dat hij de beslissing van zijn moeder moet accepteren. Gelukkig is er ook nog een hele hoop vrolijkheid in dit grote, grappige en gezellige gezin dat onder meer bestaat uit een tweeling, een drieling en een vijfling!

'Doubling Down With The Derricos', vanaf woensdag 10 juli om 20.30 uur op TLC.