'Donnie op de Monnie' vanaf woensdag te zien op Prime Video

In de serie 'Donnie op de Monnie' zien we de sympathieke Rapper Donnie zich onderdompelen in het jetsetleven van de rijken. De Amazon Original komedieserie gaat op woensdag 1 december, met 6 afleveringen, in première en is exclusief beschikbaar op Prime Video.