Documentaire 'More Than Robots' nieuw op Disney+

'More Than Robots', een originele documentaire gepresenteerd door Supper Club en Disney+ en gemaakt in samenwerking met FIRST®, gaat op 14 maart in première op het wereldberoemde SXSW (South by Southwest) Film Festival.

Vanaf vrijdag 18 maart zal de documentaire ook exclusief op Disney+ te streamen zijn. De trailer voor 'More Than Robots' is nu beschikbaar.

'More Than Robots' volgt vier teams van tieners van over de hele wereld terwijl ze zich voorbereiden op de 2020 FIRST® Robotics Competition. Maak kennis met de teams uit Los Angeles, Mexico City en Japan terwijl ze werken aan hun doel om hun unieke ontwerpen helemaal naar de zeer competitieve wereldwijde kampioenschappen te brengen. Ze krijgen onderweg heel wat obstakels om mee af te rekenen, zoals beperkte middelen binnen hun gemeenschap of alles gedwongen 'on hold' moeten zetten vanwege een wereldwijde pandemie. Toch volharden ze en leren ze dat de competitie veel meer inhoudt dan alleen de robots.

Disney steunt FIRST® al meer dan 20 jaar met financiële middelen, middelen in natura en mentorschap. Samen met het filantropische initiatief Star Wars: Force for Change van Lucasfilm, blijft FIRST® praktische leermogelijkheden en mentorschap brengen naar jongeren over de hele wereld. Zo kunnen ze niet alleen groot denken, maar ook de vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn om de volgende generatie van vernieuwers te worden.

'More Than Robots' is geregisseerd door Gillian Jacobs in haar regiedebuut voor een langspeeldocumentaire. Bekroonde Supper Club-oprichters Jason Sterman, Brian McGinn en David Gelb zijn de producenten. Lucasfilm's Michael Garcia en Christine Beebe zijn uitvoerend producenten, met Jacqui Lopez als co-uitvoerend producent.