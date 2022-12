Documentaire 'Great White Serial Killer Fatal Christmas' op Discovery

Op kerstavond 2021 werd een surfer dodelijk gebeten door een witte haai voor de kust van Morro Bay in Californië. Was het een ongelukkige ontmoeting of een doelbewuste actie van de haai?

Feit is dat er in de regio de laatste tijd meer aanvallen plaatsvonden, al kwamen de meeste slachtoffers tot nu toe met de schrik vrij. In de documentaire 'Great White Serial Killer Fatal Christmas' onderzoeken haaienexperts Ralph Collier en Brandon McMillan deze fatale zaak aan de hand van forensisch materiaal, ooggetuigenverslagen en andere onderzoeksgegevens.

Ze willen achterhalen wie de haai was die deze dodelijke aanval pleegde om meer te weten te komen over zijn gedrag. Ook willen ze weten waarom er steeds meer haaien in het gebied te vinden zijn. Is het een toevallige geboortegolf of kiezen steeds meer haaien de Californische kusten uit doordat de wateren daar meer opgewarmd zijn door klimaatverandering?

De onderzoekers komen erachter dat jagende haaien dezelfde karakteristieken hebben als menselijke seriemoordenaars, al jagen haaien natuurlijk om in leven te blijven en niet vanwege een of andere psychische stoornis. Toch hopen de onderzoekers met deze kennis meer te weten te komen over het jaaggedrag van de haaien. Om te kunnen voorspellen waar en wanneer ze mogelijk toeslaan en zo mensenlevens te kunnen sparen.

