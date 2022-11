Dit zijn de winnaars van de 'MTVE EMA's' editie 2022

Taylor Swift is de koningin van de avond en wint vier prijzen op de 'MTV EMA's' 2022. De show werd gehost door Rita Ora en Taika Waititi vanuit de PSD Bank Dome in Düsseldorf, Duitsland.

Afgelopen vrijdag werd de MTV EMA Best Dutch Act 2022 bekendgemaakt. Niemand minder dan de festivalsensatie van dit jaar Goldband, heeft van hun fans de meeste stemmen ontvangen en is daarmee de winnaar van de felbegeerde prijs! De mannen van Goldband weten heel Nederland mee te slepen in hun pakkende tracks en enerverende teksten.

Dit zijn alle winnaars:

Best Song - Nicki Minaj – Super Freaky Girl

Best Video - Taylor Swift – All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version)

Best Artist - Taylor Swift

Best Collaboration - David Guetta & Bebe Rexha - I'm Good (Blue)

Best Live – Harry Styles

Best Pop – Taylor Swift

Best New – SEVENTEEN

Best K-Pop – Lisa

Best Latin- Anitta

Best Electronic – David Guetta

Best Hip Hop – Nicki Minaj

Best Rock – Muse

Best Alternative – Gorillaz

Best R&B – Chlӧe

Best Longform - Taylor Swift - All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version)

Video For Good – Sam Smith Unholy (ft. Kim Petras)

Biggest Fans – BTS

Best Push – SEVENTEEN

Best Metaverse Performance – BLACKPINK The Virtual PUBG Mobile

Best Look ‘Personal Style’ – Rita Ora

Generation Change – Lina Deshvar, Anna Kutova and Anfisa Yakovina