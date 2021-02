Dit zijn de Nederlandse en Belgische genomineerden voor de 2021 Nickelodeon Kids' Choice Awards

Foto: Nickelodeon - © ViacomCBS 2020

Nickelodeon heeft de Nederlandse en Belgische genomineerden van de 2021 Nickelodeon Kids' Choice Awards bekendgemaakt. Onder andere Eloise van Oranje, NikkieTutorials, Nienke Plas, Jamal Ben Saddik, Pommelien Thijs en Karen Damen maken kans op een felbegeerde award tijdens de internationale show.

De 2021 Nickelodeon Kids' Choice Awards worden tijdens de nacht van zaterdag op zondag om 01.30 uur uitgereikt vanuit Los Angeles (19.30 uur lokale tijd). De show is op zondagavond 14 maart om 18.30 uur te zien op Nickelodeon in Nederland en Belgie.

Het is weer bijna tijd voor de 'Nickelodeon Kids' Choice Awards'! Op zaterdagavond 13 maart kunnen miljoenen kinderen wereldwijd weer genieten van een show vol met de grootste sterren, bijzondere optredens, onvergetelijke momenten en heel veel slijm!

Daarnaast zijn ook dit jaar weer een reeks Nederlandse en Belgische sterren genomineerd voor een award. Eloise van Oranje, Nienke Plas, NikkieTutorials, Numidia en Rolf Sanchez maken kans om uitgeroepen te worden tot Favoriete Ster: Nederland. In de categorie Favoriete Ster: Belgie strijden Celine Dept & Michiel Callebaut, Jamal Ben Saddik, Karen Damen, Nora Gharib en Pommelien Thijs om de felbegeerde award. Daarnaast kunnen Belgian Crew, Bibi, Fource, Kwebbelkop en Spaze hun fans oproepen om massaal op hen te stemmen, want zij maken kans op de titel Beste Fan Squad: Nederland & Belgie.

De '2021 Nickelodeon Kids' Choice Awards' worden op zondagavond 14 maart om 18.30 uur uitgezonden op Nickelodeon in Nederland en Belgie. Fans kunnen vanaf woensdag 3 februari (Nederlandse tijd) stemmen op hun favoriete sterren. De optredende artiesten en de overige genomineerden worden later bekendgemaakt. Vorig jaar werd de avond gepresenteerd door Victoria Justice (Victorious) en bevatte gastoptredens van Dwayne Johnson, Ariana Grande, Kristen Bell, Josh Gad, Camila Cabello, Millie Bobby Brown, Ellen DeGeneres, BTS, Shawn Mendes, Lil Nas X, de cast van 'The Avengers: Endgame', JoJo Siwa en vele anderen.

Genomineerden Nickelodeon Kids' Choice Awards:

Favoriete Ster: Nederland

Eloise van Oranje

Nienke Plas

NikkieTutorials

Numidia

Rolf Sanchez

Favoriete Ster: Belgie

Celine Dept & Michiel Callebaut

Jamal Ben Saddik

Karen Damen

Nora Gharib

Pommelien Thijs

Beste Fan Squad: Nederland & Belgie

Belgian Crew (Marco Rondas, Steffi Mercie, Nour & Fatma, Laura Kumpen, Stien Edlund, Luna Duval & Maude van der Vorst)

Bibi

Fource

Kwebbelkop

Spaze

