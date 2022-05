Dit zijn de 8 originals van 'Ex On The Beach Double Dutch' seizoen 8!

Maak je borst maar nat: 'Ex On The Beach: Double Dutch' komt met een nieuw seizoen! Get ready voor een nieuw seizoen waarin een stel aantrekkelijke feestbeesten de zon van Gran Canaria opzoeken om daar een seizoen vol drama, lust (en misschien zelfs liefde) te verzorgen.

Lekker genieten van een paradijselijke vakantie is er voor de singles niet bij, om de haverklap spoelen er exen aan die zij vaak liever kwijt dan rijk zijn. Er staat weer een onvergetelijk seizoen op de kijker te wachten, daarom stellen we je vast voor aan de acht originals van MTV’s 'Ex On The Beach: Double Dutch' seizoen 8.

JENNIFER

'Ik kick op roddels en geruchten. Ja, drama gewoon..'

De Vlaamse Jennifer is een echte reality-ster in spé, deze 24-jarige Cardi B look-a-like komt naar 'Ex on the Beach' voor een goede portie drama. Doordeweeks studeert Jennifer communicatie, maar in het weekend gaat zij helemaal los. Al vindt ze het toch wel moeilijk om haar emoties te kunnen communiceren. De goofy dramaqueen van dit seizoen staat open voor alles en is dan ook super sociaal en spontaan. Zal Jennifer het eiland verlaten met de liefde van haar leven, of staat de liefde voor drama haar in de weg?

JOAO

Ik ben vol Braziliaans dus ik heb temperament and I love it.'

De 25-jarige Joao is een echte latino; direct, eerlijk en een beetje gestoord. Inmiddels woont Joao al een aantal jaar in Nederland, en spreekt hij Spaans en Portugees door zijn Braziliaanse roots. Toch is monogamie een lastig woord in alle talen voor Joao. Aan zijn gevoeligheid ligt het niet, hij is niet bang om te huilen bij een film of om liefde te tonen aan zijn vriendin, toch begint hij na een tijdje altijd te twijfelen of het nou echt is wat hij wil. Hij beschrijft zichzelf als een primeur voor 'Ex on the Beach', de eerste Braziliaan. Zal het Joao lukken om toch dat ene meisje te vinden op het strand of gaat hij met lege (of juist hele volle) handen naar huis?

JOYCE

'Ik ben vrijgevochten, ik ga en sta waar ik wil zonder toestemming te vragen.'

Joyce is een uitgesproken getatoeëerde schoonheid uit Antwerpen. De 25-jarige wimperstyliste is al op vroege leeftijd begonnen met tatoeages, maar vindt het wel jammer dat haar tatoeages als een stempel worden gezien. Haar vrienden omschrijven haar als een lief en sociaal iemand die je er graag bij wil hebben en altijd paraat voor je staat. Aan aandacht van mannen heeft deze schoonheid geen gebrek, haar Instagram DM’s staan vol met berichten. Zelf is ze niet uit op drama, toch hangt het altijd om haar heen. Joyce komt naar 'Ex on the Beach' voor de lust. Zal Joyce haar lustige verlangens kunnen waarmaken of gooit haar drama magneet roet in het eten?

LUCA

'Soms geef ik een vrouw het gevoel dat ik haar leuk vind, maar als ik eenmaal mijn ding heb gekregen dan is het vaak ajuparaplu.'

Op zoek naar drama en sensatie? Zoek niet verder want de 23-jarige Luca uit het mooie Twente heeft het allemaal. De Twentste playboy komt naar 'Ex on the Beach' voor de lust, hij zal dan ook zeker niet kieskeurig zijn en alleen voor zijn type gaan. Hij komt daar niet om vrienden te maken maar om zoveel mogelijk meisjes zijn bed in te krijgen. Als hij dan toch een voorkeur zou moeten geven dan zou hij toch gaan voor een blonde getatoeëerde vrouw met zoveel mogelijk plastic en een tikkeltje arrogant. Hoe graag zijn moeder het ook zou willen, Luca ziet zichzelf niet snel verliefd worden. Zal Luca tijdens 'Ex on the Beach' iemand vinden die hij vaker dan twee keer wilt zien of zal hij het eiland verlaten met alleen een wilde ervaring rijker?

LYNN

'Als ik drink sta ik oprecht niet voor mezelf in. Ik zeg ook altijd dat ik rustig aan doe, maar uiteindelijk heb ik mezelf weer misdragen, een grote mond gehad, mezelf voor lul gezet en word ik de dag erna ergens wakker en weet ik niet meer wat ik heb gedaan.'

De 22-jarige Brabantse Lynn is een echt feestbeest. Verliefd wordt ze niet snel, tenzij er een druppel alcohol in zit, want dan kijkt ze door een roze bril. Een vaste vriend heeft ze nog nooit gehad, wel veel scharrels en friends with benefits. Ook is niks te gek voor Lynn, vooral als ze heeft gedronken heeft ze geen schaamte en beleefd ze de gekste avonturen. Naast feestjes en festivals heeft de Brabantse Barbie ook een sportieve kant, zo vindt ze het leuk om te fitnessen en te kickboksen. Zal het Lynn lukken om haar muur te laten vallen voor iemand uit ' Ex on the Beach' of komt ze thuis met een helse kater?

NICK

'Het is nooit ongemakkelijk met mij, elk praatje verloopt soepel en levert vaak meer op.'

De ambitieuze Nick is een echte casanova, hij is ook zeker niet bang om harten te breken. Aan aandacht van het vrouwelijk schoon heeft hij dan ook zeker geen gebrek, vaak praat hij er met wel tien tegelijk. Toch vindt hij het geen moeite om vrouwen af te wijzen als hij geen interesse in ze heeft. Hij houdt niet van luie mensen, naast sporten en werken gaat hij graag naar feestjes en op vakantie. Tijdens zijn zomers in Cherso heeft hij zijn praatjes in praktijk kunnen brengen. Zal Nick zijn praktijken kunnen voortzetten tijdens 'Ex on the Beach' of zullen zijn praatjes geen gaatjes vullen?

STEVIE

'Ik ben bezig met mijn ABC lijstje, dat houdt dus in dat ik het hele alfabet wil afwerken met seks en zoenen. Zoenen ben ik al zover. Ik hoop dat 'Ex on the Beach' mij erbij kan helpen om het lijstje af te werken.'

De sfeermaker van dit seizoen, dat is de 25-jarige Stevie uit Heerlen. Ze is sociaal, een feestbeest, losbandig, positief, lacht altijd en boven alles boeit het haar niet wat anderen van haar denken. Ze vindt het leuk om nieuwe mensen te ontmoeten en wilt ook dat iedereen zich gewaardeerd voelt, voor ongemakkelijke stiltes is er geen plek bij Stevie. Verliefd zal ze niet worden, maar seksuele avonturen zegt ze geen nee tegen. Zal Stevie het lukken om haar ABC lijstje te voltooien of gaat ze naar huis met een X?

TCHEUTCHE

'Ik ben een hartenbreker maar ik wil het niet. Soms heb je geen keuze.'

De 23-jarige Tcheutche is een vlaamse vlogger met Congolese roots. Het hebben van een fitte lifestyle vindt hij belangrijk, maar hij wil niet bestempeld worden als een ‘fitboy’, ook houdt hij graag zijn opties open bij de vrouwen, maar het label player krijgt hij liever niet. Tcheutche staat zeker open voor een relatie, voor hem is er niks beters dan samen in bed liggen en knuffelen, hij komt dan ook zeker niet alleen voor de lust maar zal een warm avontuur in bed zeker niet uitsluiten. Zal Tcheutche het eiland verlaten met zijn warme knuffelbeer of komt hij van een koude kermis thuis?

Ook dit jaar ruilen acht Nederlandse en Belgische singles hun dagelijks leven in voor voor een luxe villa, zon, zee, en strand, klinkt als een paradijs toch? Helaas voor de singles wordt hun tijd op het zonovergoten Gran Canaria verstoord door de Tablet of Terror en de constante stroom aan exen die zorgen voor verrassingen en onverwachte wendingen die de singles het leven zuur maken tijdens hun vakantie in paradise. Be ready, want het belooft weer een onvergetelijk seizoen te worden, met hoogte- en dieptepunten die je niet mag missen.

'Ex On The Beach: Double Dutch' seizoen 8 is wekelijks vanaf zondag 12 juni om 22.00 uur te zien bij MTV.