Dit zie je in oktober op Disney+

Disney+ tovert ook dit jaar een spookachtig goede programmatie tevoorschijn voor Hallowstream, met spannende nieuwe originals, zoals 'Muppets Haunted Mansion' en 'Just Beyond' naast populaire Halloween-klassiekers, zoals 'Hocus Pocus 'en 'The Nightmare Before Christmas'. Er is voor ieder wat wils op 31 oktober.

'Scrubs' wordt 20! Op 2 oktober is het 20 jaar geleden dat de populaire medische tragikomedie voor het eerst werd uitgezonden. Feest gezellig mee en herbekijk alle seizoenen van deze iconische serie, nu beschikbaar op Disney+.

NIEUW OP STAR OP DISNEY+

RESERVATION DOGS - 13 oktober

Originele Serie

Sterlin Harjo en Taika Waititi creëerden 'Reservation Dogs', een comedy-serie met afleveringen van een half uur. We kijken mee hoe vier inheemse Amerikaanse tieners in landelijk Oklahoma stelen, overvallen plegen en sparen voor een reis naar het exotische Californië. Het unieke inheemse creatieve team neemt het publiek mee naar een verrassend vertrouwde en grappige wereld. In de serie spelen D’Pharoah Woon-A-Tai, Devery Jacobs, Paulina Alexis en Lane Factor mee.

AMERICAN HORROR STORY : DOUBLE FEATURE - 20 oktober

In 'American Horror Story: Double Feature' verhuizen een ploeterende schrijver, zijn zwangere vrouw en hun dochter naar een afgelegen kuststad om de winter te overbruggen. Terwijl ze zich settelen, maken de ware bewoners van het stadje zichzelf bekend. American Horror Story: Double Feature is het tiende seizoen van de bekroonde anthologieserie van Ryan Murphy en Brad Falchuk.

Meer nieuwe series op Star deze maand

EMPIRE - 6 oktober

Seizoen 1 - 6

'Empire' is een krachtige dramaserie over een familiedynastie die het hoofd volgt van een muziekimperium wiens drie zonen en ex-vrouw allemaal strijden om zijn troon.

THE RESIDENT - 13 oktober

Seizoen 3

In dit derde seizoen heeft het Red Rock Mountain Medical het Chastain Memorial overgenomen. De artsen moeten de strijd aangaan tegen de corrumperende invloed van geld in de gezondheidszorg. Terwijl een patiënt in het ziekenhuis wordt opgenomen, zet het heldenteam van dappere, jonge artsen hun toekomst en carrière op het spel om de benadering 'winst gaat voor patiënten' een halt toe te roepen.

ATLANTA - 20 oktober

Seizoen 1 - 2

Twee neven werken zich op in de muziekscene van Atlanta om hun leven en dat van hun familie te verbeteren.

LIAR - 27 oktober

Seizoen 1 - 2

'Liar' is een psychologische thriller die Laura Nielson en Andrew Earlham volgt als hun schijnbaar onschuldig afspraakje zich ontrafelt in een complex web van bedrog dat geen van beiden kon voorzien.

Nieuwe films op Star deze maand

ALITA: BATTLE ANGEL - 1 oktober

'Alita: Battle Angel' is een episch avontuur van hoop en kracht van de visionaire filmmakers James Cameron en Robert Rodriguez. Als Alita (Rosa Salazar) wakker wordt in een futuristische wereld die ze niet herkent, wordt ze opgenomen door een empathische arts (Christoph Waltz) die beseft dat in het afgedankte cyborgomhulsel het hart en de ziel van een jonge vrouw met een geweldig verleden huizen.

ALIENS - 15 oktober

Aliens (1986)

Alien Resurrection (1997)

Alien vs. Predator (2004)

THE KID WHO WOULD BE KING - 22 oktober

In dit epische avontuur ontdekt een jongen die gepest wordt Excalibur, het legendarische zwaard. Hij en zijn vrienden (en vijanden) gaan samen met Merlijn de strijd tegen het kwaad aan.

BOOKS OF BLOOD - 29 oktober

Een reis naar onbekend terrein door drie verhalen verstrikt in ruimte en tijd.

NIEUW OP DISNEY+

Ontdek de duistere kant van het sterrenstelsel

LEGO STAR WARS: GRIEZELIGE VERHALEN - 1 oktober

Disney+ Original

Na 'Star Wars: The Rise of Skywalker' moeten Poe en BB-8 een noodlanding maken op de vulkanische planeet Mustafar. Daar botsen ze op de hebzuchtige Graballa the Hutt, die Darth Vaders kasteel heeft gekocht en het renoveert tot het eerste luxe all-inclusive Sith-geïnspireerde hotel van het sterrenstelsel. Terwijl hij wacht op de reparatie van zijn X-Wing, wagen Poe, BB-8, Graballa en Dean (een kranige, dappere jongen die werkt als Graballa’s monteur) zich diep in het mysterieuze kasteel samen met Vaneé, Darth Vaders trouwe dienaar. Onderweg vertelt Vaneé drie griezelige verhalen over oude artefacten en iconische schurken uit alle Star Wars-tijdperken. Terwijl Vaneé vertelt en onze helden dieper in de duistere onderbuik van het kasteel lokt, ontstaat er een sinister plan. Met de hulp van Dean moeten Poe en BB-8 hun angsten onder ogen zien, een eeuwenoud kwaad stoppen én ontsnappen om naar hun vrienden terug te keren.

Haar wereld. Haar geheimen. Haar nalatenschap.

BLACK WIDOW - 6 oktober

In de actievolle spionagethriller 'Black Widow' confronteert Natasha Romanoff, alias Black Widow, haar duistere verleden als een gevaarlijke samenzwering naar voren komt. Achtervolgd door een macht die zich door niets laat weerhouden om haar ten val te brengen, moet Natasha met haar verleden als spion en haar verbroken relaties afrekenen vanuit de tijd dat ze nog geen Avenger was. Black Widow is de eerste film van fase vier van het Marvel Cinematic Universe.

Ruimtegeheimen

TUSSEN DE STERREN - 6 oktober

Disney+ Original

Een 6-delige docuserie die als een vlieg op de muur de wereld van de NASA van binnenuit laat zien, met camera's in de ruimte en op aarde. NASA-astronaut kapitein Chris Cassidy is bezig om nog een laatste missie het ruimtepak aan te mogen trekken. Deze serie volgt Chris en het team eromheen op hun missies die gevaar voor leven, lichaam en reputatie met zich meebrengen. Alles om de mensheid verder te brengen.

De allereerste Muppets Halloweenspecial

MUPPETS HAUNTED MANSION - 8 oktober

Disney+ Original



In 'Muppets Haunted Mansion' gaat de wereldbekende waaghals Gonzo de grootste uitdaging van zijn leven aan door een ​​zeer spannende nacht door te brengen op de engste plek op aarde, The Haunted Mansion. Kermit en zijn vriend Pepé the King Prawn worden in deze muzikale komedie herenigd met de volledige Muppets-bende. Samen spelen ze de populaire geesten van de Haunted Mansion in dit griezelig grappige Muppets-avontuur, met een indrukwekkende sterrencast.

Griezelige nieuwe anthologieserie

JUST BEYOND - 13 oktober

Disney+ Original

Geïnspireerd op de boeken van R.L. Stine. 'Just Beyond 'is een serie van acht afleveringen over de verbazingwekkende en uitdagende verhalen van een realiteit die net iets verder gaat dan die die we kennen. Elke aflevering zien de kijkers een nieuwe cast die op een verrassende reis van zelfontdekking gaat in een bovennatuurlijke wereld van heksen, aliens, geesten en parallelle universa.