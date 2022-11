Dit zie je in november op Disney+

Disney+ is het vaste adres voor films en series van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic en Star. We geven je hier een overzicht van wat in oktober op het programma staat.

SAVE OUR SQUAD WITH DAVID BECKHAM

Disney+ Original serie

David Beckham keert terug naar huis. Gedurende een seizoen sluit David zich aan bij Westward Boys, een club uit Oost-Londen. Het team speelt in de competitie waar het voor hem als jongen allemaal begon - de Echo Premier League. Westward heeft het hele seizoen nog geen enkele wedstrijd gewonnen en de kans op degradatie is groot. David staat voor een gigantische uitdaging. Zal hij hun ploeg kunnen redden?

9 november

Alle afleveringen beschikbaar

THE PATIENT

Originele serie

'The Patient' is een psychologische thriller over een therapeut, 'Alan Strauss' (Steve Carell), die gevangen wordt gehouden door een patiënt, 'Sam Fortner' (Domhnall Gleeson), die zich ontpopt als seriemoordenaar.

Sam wil dat Alan zijn moorddadige driften onderdrukt. Om te overleven moet Alan de gestoorde geest van Sam ontrafelen en hem ervan weerhouden opnieuw te moorden, maar Sam weigert belangrijke problemen aan te pakken. Tijdens zijn gevangenschap graaft Alan zijn eigen verleden op via herinneringen aan zijn oude therapeut en worstelt hij met zijn eigen verdrongen problemen - de recente dood van zijn vrouw en de pijnlijke vervreemding van zijn religieuze zoon. In de loop van zijn gevangenschap ontdekt Alan niet alleen hoe diep de drang van Sam zit, maar ook hoeveel werk hij nog moet verzetten om de breuk in zijn eigen familie te herstellen. Nu de tijd dringt, probeert Alan wanhopig om Sam te stoppen voordat hij medeplichtig wordt aan Sams moorden, of zelf een doelwit wordt.

30 november

Alle afleveringen beschikbaar

DISENCHANTED

Disney+ Original film

Giselle en Robert zijn vijftien jaar getrouwd, maar Giselle is gedesillusioneerd geraakt door het leven in de stad. Ze besluiten met hun groeiende gezin te verhuizen naar de stille voorstad Monroeville, op zoek naar een sprookjesachtiger leven. Helaas is dat niet de snelle oplossing waar ze op had gehoopt. De voorstad kent hele andere regels en een lokale queen bee, Malvina Monroe, door wie Giselle zich meer dan ooit niet op haar plaats voelt. Gefrustreerd omdat het niet meevalt om lang en gelukkig te leven, doet ze een beroep op de magie van Andalasia. Hiermee verandert ze per ongeluk het hele stadje in een echt levend sprookje en brengt ze het toekomstige geluk van haar gezin in gevaar. Nu moet Giselle in een race tegen de klok de betovering proberen terug te draaien en vaststellen wat 'lang en gelukkig' voor haar en haar gezin nu echt betekent.

18 november

WILLOW

Disney+ Original serie

'Willow' is een gloednieuwe vervolgserie op George Lucas' fantasieavontuur 'Willow' uit 1988. De tovenaar van Nelwyn keert terug, jaren na het redden van de jonge keizerin Elora Danan, om een groep ongewone helden te leiden op een vreselijke reddingsmissie door een wereld die de verbeelding te boven gaat. In 'Willow' keert Warwick Davis terug naar zijn titelrol, met Jonathan Kasdan, Ron Howard, Wendy Mericle, Kathleen Kennedy en Michelle Rejwan als uitvoerende producenten.

30 november

Wat komt er in november nog naar Disney+?

FIRE OF LOVE

Te streamen vanaf 11 november

LIMITLESS WITH CHRIS HEMSWORTH

Te streamen vanaf 16 november

ZOOTOPIA+

Te streamen vanaf 9 november

REBOOT

Te streamen vanaf 2 november

MICKEY: HET VERHAAL VAN EEN MUIS

Te streamen vanaf 18 november

THE HIP HOP NUTCRACKER

Te streamen vanaf 25 november

TELL ME LIES

Te streamen vanaf 16 november

WHAT WE DO IN THE SHADOWS S3

Te streamen vanaf 2 november

GREY'S ANATOMY S19

Te streamen vanaf 9 november

THE SANTA CLAUSES

Te streamen vanaf 16 november