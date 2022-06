Dit zie je in juli op Disney+

Disney+ is het vaste adres voor films en series van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic en Star, én exclusieve Disney+ en Star Originals. We geven je graag een overzicht van wat je in mei te zien krijgt op de streamingdienst.

PISTOL [18+]

Disney+ Original serie

Gebaseerd op de memoires van Steve Jones, 'Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol', laat de serie 'Pistol' het verhaal zien van een groep toekomstloze, luidruchtige kinderen uit de arbeidersklasse. Zij lieten de saaie en corrupte gevestigde orde op zijn grondvesten schudden, brachten bijna de regering ten val en veranderden voor altijd de muziek en cultuur. Centraal in deze explosieve revolutie staan de Sex Pistols, en in deze serie draait het om de oprichter en gitarist van de Sex Pistols, Steve Jones. Het verhaal wordt verteld vanuit een hilarisch, emotioneel en soms hartverscheurend perspectief, en gaat over de drie meest chaotische en dramatische jaren uit de muziekgeschiedenis.

6 juli

UNDER THE BANNER OF HEAVEN [16+]

Originele serie

'Under the Banner of Heaven' is een originele serie die is geïnspireerd op de bestseller over het waargebeurde verhaal van Jon Krakauer. De serie volgt de gebeurtenissen die in 1984 leidden tot de moord op Brenda Wright Lafferty en haar dochtertje in een buitenwijk van Salt Lake Valley, Utah. Terwijl rechercheur Jeb Pyre de gebeurtenissen binnen de familie Lafferty onderzoekt, ontdekt hij verborgen waarheden over de oorsprong van de HLD-religie en de gewelddadige gevolgen van een rotsvast geloof. Wat Pyre, een toegewijde mormoon, ontdekt, zorgt ervoor dat hij zijn eigen geloof in twijfel trekt.

27 juli

HIGH SCHOOL MUSICAL: THE MUSICAL: THE SERIES S3 [9+]

Disney+ Original serie

De Wildcats trekken naar Camp Shallow Lake, een zomerkamp in Californië. Daar worden ze samen met hun kampgenoten klaargestoomd voor een onvergetelijke zomer vol romantiek, eindeloos lange nachten en een vleugje buitenleven. Het belooft warm EN koud te worden wanneer ze oefenen voor een grote productie van 'Frozen' en ondertussen een docuserie vol drama filmen. Zullen de Wildcats kunnen laten zien wie de sneeuw van het dak speelt zonder iemand in de kou te laten staan?

27 juli

THE PRINCESS [16+]

Disney+ Original film

In 'The Princess' weigert een knappe en eigenzinnige jonge vorstin te trouwen met de wrede psychopaat met wie ze verloofd is. Ze wordt ontvoerd en opgesloten in een afgelegen toren van haar vaders kasteel. De prinses moet haar familie beschermen en het koninkrijk redden, koste wat het kost, terwijl haar minachtende en wraakzuchtige minnaar de troon van haar vader wil stelen.

1 juli

NOT OKAY

Originele film

'Not Okay' volgt Danni Sanders (Zoey Deutch), een doelloze aspirant-schrijfster zonder vrienden, zonder romantische vooruitzichten en — ergst van al — zonder volgers. Danni besluit een Instagramwaardige reis naar Parijs te faken in de hoop haar social media-invloed een stevige boost te geven. Wanneer een angstaanjagende gebeurtenis de lichtstad treft, wordt Danni’s leugen ongewild veel groter dan ze zich ooit had kunnen voorstellen. Ze 'keert terug' als held, sluit een onwaarschijnlijke vriendschap met Rowan (Mia Isaac), een overlevende van een schoolschietpartij die zich inzet voor maatschappelijke verandering én ze verovert de man van haar dromen, Colin (Dylan O’Brien). Als influencer en voorvechter heeft Danni eindelijk het leven en het publiek dat ze altijd al wilde. Maar het is slechts een kwestie van tijd voor de façade barst, en ze hardhandig leert dat het internet wel houdt van een takedown.

29 juli

ZOMBIES 3

Disney+ Original Movie

Zed en Addison zitten in hun laatste jaar op Seabrook, dat een thuishaven is geworden voor monsters en mensen. Zed probeert een footballbeurs te krijgen om zo de eerste zombie te worden die tot de universiteit wordt toegelaten. Addison organiseert een internationale Cheer-Off. Wanneer er intergalactische outsiders opduiken die eraan willen meedoen, groeit in Seabrook de verdenking dat het ze om meer gaat dan een vriendschappelijke wedstrijd.

15 juli

THE BOB’S BURGERS MOVIE [12+]

Originele film

'The Bob's Burgers Movie' is een geanimeerde muzikale komedie-mysterie-avontuur gebaseerd op de langlopende, Emmy®-winnende serie. Nadat een gesprongen waterleiding een zinkgat heeft veroorzaakt voor Bob's Burgers en de ingang blokkeert, doen Bob en Linda Belcher hun best om de zaak draaiende te houden, terwijl de kinderen een mysterie proberen op te lossen dat het restaurant zou kunnen redden.

13 juli