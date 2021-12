Dit zie je in januari op The HISTORY Channel

Hoe kun je het nieuwe jaar beter beginnen dan met nieuwe seizoenen van je favoriete programma's bij History Channel? 'The Curse of Oak Island' keert in januari terug op je scherm, en de broers Rick & Marty zijn vastberadener dan ooit om het ongrijpbare mysterie op te lossen.

De iconische William Shatner staat aan het roer van een nieuw seizoen van 'The UnXplained', en 'Craig Charles: UFO Conspiracies' maakt zijn langverwachte tv-debuut.

'The UnXplained with William Shatner'

'The UnXplained with William Shatner' keert komende januari terug naar The HISTORY Channel. Deze één uur durende non-fictieserie van de producenten van 'Ancient Aliens' en 'The Curse of Oak Island' onderzoekt ‘s werelds meest fascinerende, vreemde en onverklaarbare mysteries.

Het wordt gepresenteerd en geproduceerd door acteur William Shatner ('Star Trek', 'Boston Legal'), winnaar van een Golden Globe en Emmy Award. Elke aflevering bevat boeiende bijdragen van wetenschappers, historici, getuigen en ervaringsdeskundigen – die elk proberen hun licht te schijnen op hoe het schijnbaar onmogelijke kan gebeuren. Van mysterieuze structuren en zogenaamde ‘slechte’ plekken tot vreemde wezens en bizarre rituelen, 'The UnXplained' onderzoekt onderwerpen die de mensheid eeuwenlang hebben verbijsterd. Onderdeel van het 'Mystery Season'.

'The Curse of Oak Island'

Eeuwenlang verlangen gretige schatzoekers ernaar om te ontdekken wat er onder Oak Island ligt. Is het een piratenschat of gaat het om plunderingen van Vikingen? Een oud Fort Knox of zelfs een verloren bijbels relikwie zoals de Ark van het Verbond? Niemand weet het, en iedereen die heeft geprobeerd om erachter te komen, is een onverwacht probleem tegengekomen: boobytraps. Iemand heeft er alles aan gedaan om te verbergen wat er ligt, want zodra je een gat van een paar meter diep graaft, stroomt zeewater uit verschillende verborgen, door de mens gemaakte kanalen het gat in.

Een klus voor de Lagina-broers uit Michigan. Oudste broer Rick is geobsedeerd door het ontcijferen van de geheimen. Samen met zijn kleine broertje en de Texaanse olieman Marty gaven ze een fortuin uit om toegang tot het eiland te kopen. Er is een oude profetie die bekend staat als 'The Curse of Oak Island' en die zegt dat ‘zeven zullen sterven voordat de schat is gevonden’. De Lagina’s zijn zich volledig bewust van het dodental tot nu toe… dat staat op zes.

'Craig Charles: UFO Conspiracies'

Bestaan aliens? Deze vraag zorgt al eeuwenlang voor discussies en controverse onder mensen. In elke aflevering van 'Craig Charles: UFO Conspiracies' gaan Craig Charles en de wereldberoemde astrofysicus Sarah Cruddas grote UFO-waarnemingen analyseren in de speciaal gecreëerde ‘Investigation Hub’, waarbij ze een reeks bewijzen doorzoeken om te bepalen of er een aardse verklaring voor is of dat het buiten het bereik van conventioneel begrepen wetenschap ligt. Als een hedendaagse Mulder en Scully onderzoeken Charles en Cruddas beruchte zaken.

Verteld door buitengewone archiefbeelden en interviews met de belangrijkste spelers en ‘s werelds toonaangevende experts, neemt 'Craig Charles: UFO Conspiracies' de kijker mee naar enkele van de meest ongelooflijke waarnemingen ooit. Wetenschappelijk onderzocht als nooit tevoren, geeft deze serie antwoord op de vraag: zijn we echt alleen?

'Holocaust Commemoration'

Op 27 januari erkent en herdenkt The HISTORY Channel de verwoestende gebeurtenissen rond de oorlog en de Holocaust met een avondprogramma waarin we terugblikken op de Tweede Wereldoorlog met 3 onderwerpen:

EICHMANN ON TRIAL Opgejaagd en gevangengenomen door commando’s, werd Adolf Eichmann in het geheim naar Jeruzalem gebracht. Ben Gurion noemde zijn openbare proces ‘Het Joodse Neurenberg’. De vervolging van Eichmann markeerde een keerpunt in de manier waarop de Holocaust overal wordt herdacht. Een documentaire gebaseerd op buitengewone beelden van het proces zelf.

ANNE FRANK REMEMBERED Deze Oscar-winnende documentaire is het enige echt uitgebreide ooggetuigenverslag van het leven en de nalatenschap van de iconische dagboekschrijfster Anne Frank.

CHEATING HITLER: SURVIVING THE HOLOCAUST Deze documentaire volgt drie Holocaustoverlevenden met onbeantwoorde vragen uit hun verleden terwijl ze terugreizen naar hun geboorteplaats, moordplaatsen en schuilplaatsen op zoek naar inzicht in het verleden van hun familie.