Dit zie je in januari op Disney+

Disney+ is het vaste adres voor films en series van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic en Star. We geven je graag een overzicht van wat er in januari 2024 te zien is.

MARVEL STUDIOS’ ECHO

Disney+ Original serie

Marvel Studios presenteert 'Echo', waarin Maya Lopez in de schijnwerpers wordt gezet terwijl ze wordt achtervolgd door het criminele imperium van Wilson Fisk. Eenmaal thuis aangekomen, moet ze de confrontatie aangaan met haar eigen familie en nalatenschap.

10 januari

Alle afleveringen beschikbaar

THE CREATOR

20th Century film

Tijdens een toekomstige oorlog tussen mensen en AI wordt een oud-lid van de speciale eenheid (John David Washington), die rouwt om de verdwijning van zijn vrouw (Gemma Chan), gerekruteerd om een AI-architect te doden die een mysterieus wapen heeft ontwikkeld dat de mensheid kan uitroeien in deze epische scifi-actiethriller.

17 januari

Exclusief op Disney+

CRISTÓBAL BALENCIAGA

Disney+ Original serie

Cristóbal Balenciaga maakt zijn debuut als ontwerper in Parijs, maar de ontwerpen die de trend zetten in Spanje slaan niet aan in het elegante mode-imperium waar Chanel, Dior en Givenchy de trends zetten. Geleid door zijn obsessie om controle over alle aspecten van zijn leven te hebben, definieert Balenciaga zijn eigen stijl en wordt uiteindelijk een van de belangrijkste ontwerpers aller tijden.

19 januari

Alle afleveringen beschikbaar

A REAL BUG’S LIFE

Disney+ Original serie

'A Real Bug's Life', de nieuwe Disney+ Original serie van National Geographic, is geïnspireerd op de wereld van Disney en Pixars 'A Bug's Life' en is een ongelooflijk avontuur in negen verschillende micro-insectenwerelden over de hele wereld, waar de krachten van de natuur zich afspelen op een miniatuurschaal en waar kleine wezens vertrouwen op verbazingwekkende krachten en buitengewone allianties om elke dag door te komen. De inzet is hoog ... ook al zijn de beestjes buitengewoon klein. Met nieuwe ontwikkelingen in filmtechnologie en ingesproken door de grappige en gevatte gids Awkwafina, volg je de ongelooflijke verhalen van de kleine helden die leven in werelden die onze verbeelding te boven gaan - van een springende spin die op zoek is naar een thuis in de straten van New York tot de eerste werkdag van een Costa Ricaanse orchideebij die parfum maakt! Deze gezinsvriendelijke serie zit vol verbazingwekkende nieuwe gedragingen en levensechte personages en laat zien dat 'A Real Bug's Life' net zo fantastisch kan zijn als elke animatiefilm.

24 januari

Alle afleveringen beschikbaar

THE ARTFUL DODGER

Disney+ Original serie

Jack Dawkins is 'The Artful Dodger' in het Australië van 1850, in de levendige kolonie Port Victory. Zijn snelle zakkenrollende vingers zijn veranderd in de vaardige handen van een chirurg. Dodgers verleden komt terug om hem te achtervolgen met de komst van Fagin, die hem teruglokt in een wereld van misdaad. Een grotere bedreiging - voor Dodgers hart - is Lady Belle, de dochter van de gouverneur, vastbesloten om de eerste vrouwelijke chirurg van de kolonie te worden. Van overvallen tot operaties op leven en dood, tot de harde realiteit van de criminele wereld vermengd met de middenstand en de adel. Dit is een verhaal over heruitvinding, verraad, verlossing en liefde met een twist.

17 januari

Exclusief op Disney+

FX'S ATLANTA S4

In seizoen vier keren 'Earn' (Donald Glover), 'Alfred 'Paper Boi' Miles' (Brian Tyree Henry), 'Darius' (LaKeith Stanfield) en 'Van' (Zazie Beetz) terug naar hun woonplaats, maar de vraag is: is Atlanta veranderd, of zij? Atlanta wordt geproduceerd door Donald Glover, Stephen Glover, Hiro Murai, Stefani Robinson, Paul Simms, Dianne McGunigle en FX Productions.

3 januari

Alle afleveringen beschikbaar

FX’S CLASS OF ‘09

Originele serie

De spannende thrillerserie 'Class of '09' gaat over een groep FBI-agenten en speelt zich af gedurende drie verschillende tijdsperiodes. De agenten worstelen met ingrijpende veranderingen wanneer het Amerikaanse strafrechtsysteem wordt veranderd door kunstmatige intelligentie. De serie, die zich uitstrekt over meerdere decennia en tijdlijnen, gaat over gerechtigheid en de keuzes die we maken die uiteindelijk ons leven en onze nalatenschap bepalen. In "Class of '09" schitteren Tayo, een van de meest onorthodoxe agenten van de FBI, en Poet, een van de meest succesvolle undercoveragenten aller tijden, in de hoofdrollen.

3 januari

Alle afleveringen beschikbaar

BLUEY S3

Nieuwe afleveringen

Bluey is een lief, onuitputtelijk klein Blue Heeler-meisje van zes jaar oud, dat samenwoont met haar papa, mama en haar vier jaar oude zusje Bingo. Bluey's liefde voor spelen brengt haar familie en de hele buurt samen in haar wereld van plezier en spelletjes.

12 januari

CHOIR

Disney+ Original docuserie

'Choir' is een zesdelige documentairereeks die de jongeren van het Detroit Jeugdkoor (DYC) volgt tijdens hun voorbereiding op het optreden van hun leven. Door hun ogen ervaren we de hoogtes en laagtes in hun leven terwijl ze opgroeien in Detroit, naast de uitdagingen van het in balans houden van familie, school en atletiek terwijl ze hun droom najagen om hun talent naar een hoger niveau te brengen en ze optreden op één van 's werelds grootste podia.

31 januari

Wat komt er nog naar Disney+ in januari:

ISHURA S1

3 januari

ME & MICKEY SHORT S1

3 januari

SYNDUALITY NOIR S1 NIEUWE AFLEVERINGEN

8 januari

DEMONS AND SAVIORS S1

10 januari

NATURAL BORN KILLERS

5 januari

STREET KINGS

5 januari

ASSASSIN’S CREED

12 januari

RUNNER RUNNER

19 januari

THE INTERNSHIP

26 januari

MARLEY & ME

26 januari