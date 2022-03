Dit zie je deze maand op streamingdienst hayu

Foto: hayu - © Media Tornado 2022

'Below Deck Down Under' geeft een kijkje in de wereld van het werken op een superjacht, en speelt zich voor het eerst af in AustraliŽ. De lange dagen en de stress om bovendeks in de behoeften en wensen van hun welgestelde gasten te voorzien en tegelijkertijd benedendeks om te gaan met de spanning en politiek, maken allemaal deel uit van het werk.

Deze serie vormt een unieke extra uitdaging voor de crew aan boord, aangezien de belangrijkste attracties van deze regio niet alleen op het water zijn, maar ook onder water. Met duiken en onderwateravonturen op de mooiste locaties ter wereld, is het bieden van de gebruikelijke vijfsterrenservice door deze avontuurlijke crew nog moeilijker, met toegang tot een glamoureuze levensstijl en exotische privileges die maar weinigen ooit zullen ervaren.

BELOW DECK SAILING YACHT

Seizoen 19 • Elke dinsdag nieuwe afleveringen Zeilend door de bruisende wateren van Menorca, Spanje, is kapitein Glenn Shephard terug aan boord van de Parsifal III. Hij herenigt zich met chef stuurman Daisy Kelliher, chef techniek Colin MacRae en eerste stuurman Gary King. Chef kok Marcos Spaziani, tweede stuurman Gabriela Barragan, derde stuurman Ashley Marti en matrozen Kelsie Goglia en Tom Pearson, maken de crew compleet. Dit seizoen laten Gary en Daisy de omstreden dynamiek achter zich en begeven zich met hun relatie in nieuwe wateren. Intussen komt Daisy’s wens om vlot te varen met haar team in gevaar als er wrok tussen de crewleden ontstaat en de hiërarchie verdwijnt. In de kombuis streeft chef Marcos naar dezelfde uitmuntendheid die hij gewend is, maar worden zijn grenzen opgezocht om dit vol te houden op zee. Met een ongewone liefdes-vijfhoek, een reeks gruwelijke verwondingen en een gevaarlijk, mogelijk schipbrekend ongeluk dat de veiligheid bedreigt, is dit het meest epische seizoen aan boord van de Parsifal III tot nu toe. BELOW DECK

Seizoen 1-9 De verschillen tussen de klassen van degenen die werken op luxe boten en de rijken die de boot gebruiken is duidelijk zichtbaar in deze blik achter de schermen. De boven- en beneden werelden botsen wanneer de jonge en vrijgezelle bemanning, bekend als 'yachties', leven, liefhebben en werken aan boord van een luxe privé-jacht, terwijl ze aan de steeds veranderende behoeften van hun rijke, veeleisende gasten proberen te voldoen. Hoewel elk bemanningslid een ander ervaringsniveau heeft, delen ze allemaal een liefde voor deze levensstijl die hen in staat stelt te reizen naar de mooiste en meest exotische locaties ter wereld. Elke aflevering stappen nieuwe gasten aan boord, variërend van miljonairs, entertainers tot feestende vriendengroepen op hoge hakken, die maar weinig idee hebben van wat er zich afspeelt 'Below Deck'... tot nu toe. BELOW DECK MEDITERANEAN

Seizoen 1-6 De franchise reist af naar het diep blauwe water van de Middellandse Zee. De serie volgt de crew aan boord van een luxe privé jacht waar zij eersteklas service bieden aan rijke gasten tijdens het charter seizoen. In elke aflevering ontmoet het team een nieuwe groep rijke gasten met uitdagende verzoeken en hoge verwachtingen. De jonge crew moet leren samen werken terwijl ze het onvermijdelijke drama dat bij het delen van kleine ruimtes hoort onder ogen komen. Ondanks het veeleisende werk krijgt de crew de kans om de spectaculaire uitzichten, geluiden en smaken van de Middellandse Zee te ervaren.