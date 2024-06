Dit najaar zie je 'Emily in Paris', seizoen 4 op Netflix

Netflix deelt de eerste beelden van 'Emily in Paris' seizoen 4. Net als Emily Cooper evolueert ook de mode en wordt deze in het nieuwe seizoen gedurfder dan ooit.

'Emily in Paris' seizoen 4 wordt opgesplitst in twee delen van vijf afleveringen. Part 1 gaat in première op 15 augustus 2024; Part 2 volgt op 12 september 2024

Kostuumontwerper Marylin Fitoussi op Tudum.com: 'Emily komt echt in haar eigen kracht, wordt assertiever en veel sterker met een stijl die de Parijse kledingregels een nieuwe invulling geeft. Ons motto was uiteraard om plezier te hebben, maar ook om maximale risico's te nemen.'

Bedenker Darren Star op Tudum.com: 'Emily heeft een druk reisschema in het vierde seizoen van Emily in Paris. Van de Franse Alpen tot de piazza’s in Rome: kijkers zullen via Emily’s ogen geweldige nieuwe locaties ontdekken. Verwacht nieuwe personages, nog meer drama, romantiek en een volledig nieuwe taal om onder de knie te krijgen.'

Uitvoerend producent en regisseur Andrew Fleming op Tudum.com: 'We krijgen een hele andere kant van Parijs te zien. Het was leuk om op een andere manier na te denken over de stad voor scènes die dramatischer zijn, en om Parijs niet alleen zonnig en bloemrijk te zien, maar ook een beetje grijs en knus, met mensen in jassen en donkere wolken. De stad is net zo mooi in de winter, misschien zelfs mooier.'

'Emily in Paris' seizoen 4

Na de dramatische gebeurtenissen van Camille en Gabriel’s mislukte bruiloft is Emily van slag: ze heeft sterke gevoelens voor twee mannen, maar nu verwacht Gabriel een baby met zijn ex en zijn Alfie’s ergste nachtmerries over haar en Gabriel bevestigd. Op werk wordt Sylvie gedwongen om een lastig dilemma uit haar verleden onder ogen te zien in het belang van haar huwelijk, en worstelt het team van Agence Grateau met personeelswisselingen. Mindy en de band bereiden zich voor op het Eurovisie Songfestival, maar als het geld opraakt worden ze gedwongen om zuinig te zijn. De chemie tussen Emily en Gabriel is onmiskenbaar als ze samenwerken aan een Michelinster, maar twee grote geheimen dreigen alles waar ze van gedroomd hebben teniet te doen.

Cast: Lily Collins (Emily Cooper), Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy Chen), Lucas Bravo (Gabriel), Camille Razat (Camille), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc), William Abadie (Antoine Lambert) & Lucien Laviscount (Alfie).

'Emily in Paris' seizoen 4 Part 1 is vanaf 15 augustus 2024 wereldwijd te zien op Netflix, Part 2 vanaf 12 september 2024.