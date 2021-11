Dit is de trailer van de grote finale van 'La Casa De Papel'

Over precies een maand komt 's werelds bekendste overval tot een einde. Nog slechts 30 dagen tot de wereld er eindelijk achterkomt wat het lot is van El Profesor en zijn bende.

Netflix geeft vandaag de officiële trailer vrij van 'La casa de papel' Deel 5: Volume 2; het laatste deel dat het definitieve slotakkoord betekent van dit meeslepende avontuur. Het laatste hoofdstuk van vijf afleveringen gaat op 3 december wereldwijd in première.



Over 'La casa de papel' Deel 5: Volume 2

Tokio (Úrsula Corberó) is dood en de vijand van de bende, gewond maar gevaarlijker dan ooit, bevindt zich nog steeds in de Bank van Spanje. In het zwartste uur staat de bende voor hun grootste uitdaging: het goud weg zien te smokkelen zonder dat iemand het in de gaten heeft. Maar tot overmaat van ramp maakt El Profesor de grootste misstap van zijn leven.

Check de trailer:

De cast bestaat onder andere uit Álvaro Morte, Itziar Ituño, Pedro Alonso, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce, Darko Peric, Hovik Keuchkerian, Luka Peros, Belén Cuesta, Rodrigo de la Serna en Najwa Nimri.

Het slotstuk van 'La casa de papel' is wereldwijd en exclusief beschikbaar op Netflix vanaf 3 december.