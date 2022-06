Dit is de eerste clip van Netflix' 'The Gray Man'

In 'The Gray Man' maken we kennis met voormalig CIA-agent en doorgewinterde huurmoordenaar Court Gentry (Ryan Gosling), ook wel bekend als Sierra Six. Na een flinke tijd in de federale gevangenis wordt Gentry gerekruteerd door zijn contactpersoon Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton).