Dit heeft HISTORY Channel te bieden in februari

In de baanbrekende serie 'Blown Away' worden uitzonderlijk goede glasblazers uitgenodigd in de grootste glasblazerij van Noord-Amerika om zichzelf tot het uiterste te drijven.

In elke aflevering moeten de glasblazers indruk maken op een panel van kunstexperts, anders lopen ze het risico uitgeschakeld te worden. Wat staat er op het spel? Een grote geldprijs en een nieuw carrière. 'Blown Away' wordt gepresenteerd door Nick Uhas en de jury bestaat onder meer uit meester-glaskunstenaar Katherine Gray. Deze spectaculaire wedstrijd laat zowel de deelnemers als de kijkers zweten.

BLOWN AWAY

Vanaf 23 februari op woensdag om 21.25 uur

GREAT ESCAPES WITH MORGAN FREEMAN

Vanaf 28 februari op maandag om 21.25 uur

'Great Escapes with Morgan Freeman' is een achtdelige serie van The HISTORY® Channel die wordt gepresenteerd en geproduceerd door Morgan Freeman. De vijfvoudig Academy Award®-genomineerde en eenmalige Academy Award®-winnende acteur speelde in honderden films en televisieseries. Een van zijn beroemdste en meest geliefde rollen was in 'The Shawshank Redemption', een film over de heldendaden van een groep gevangenen in de fictieve Shawshank State Penitentiary.

In deze serie onderzoekt Morgan levensechte gevangenissen die de aandacht van het publiek hebben getrokken. We krijgen een persoonlijk beeld van waar de gevangenen mee te maken krijgen als ze proberen te ontsnappen. Beroemde ontsnappingen uit Alcatraz, Dannemora, Pittsburgh State Penitentiary en andere gevangenissen worden nagebootst met acteurs die sleutelrollen spelen en interviews van enkele van de gevangenen zelf, hun families, hun celgenoten en de bewakers en gevangenismedewerkers die probeerden de ontsnappingen te voorkomen. Naast de interviews en reconstructies, maakt de serie gebruik van nieuwe softwaretechnologie genaamd Unreal Engine om – erg waarheidsgetrouw - de gevangenissen zelf te reconstrueren.

AMERICAN PICKERS

Vanaf 7 februari op weekdagen om 19.35 uur

'American Pickers' keert in februari terug naar The HISTORY Channel met nieuwe afleveringen en veel nieuwe verhalen. De serie volgt de bekwame Mike Wolfe, eigenaar van Antique Archaeology, terwijl hij op zoek gaat naar objecten met waarde voor historici, verzamelaars en de popcultuur. Objecten waarvan de eigenaren allang waren vergeten dat ze die in hun bezit hadden. Onderweg ontmoet Mike mensen wiens verhalen een blik werpen op het leven in Amerika en de geschiedenis van het land.

In kleine steden en langs Amerika’s afgelegen wegen wachten schatten om ontdekt te worden - waardevolle overblijfselen uit de geschiedenis die verborgen liggen tussen de rommel, begraven in schuren en opgestapeld in garages. Kunnen Mike en zijn team deze verloren voorwerpen vinden en roest in rijkdom veranderen?

CRAIG CHARLES: UFO CONSPIRACIES

Gaat verder op op dinsdag om 22.20 uur

Bestaan aliens? Deze vraag zorgt al eeuwenlang voor discussies en controverse onder mensen. In elke aflevering van 'Craig Charles: UFO Conspiracies' gaan BBC 6 Music Radio DJ en Red Dwarf-acteur Craig Charles en de wereldberoemde astrofysicus Sarah Cruddas grote UFOwaarnemingen analyseren in de speciaal gecreëerde 'Investigation Hub' waarbij ze een reeks bewijzen doorzoeken om te bepalen of er een aardse verklaring voor is of dat het buiten het bereik van conventioneel begrepen wetenschap ligt.

Als de Mulder en Scully van nu onderzoeken Charles en Cruddas beruchte zaken, waaronder de gelekte beelden van het Amerikaanse ministerie van Defensie van niet-geïdentificeerde luchtvaartuigen die in 2004 rond Amerikaanse oorlogsschepen voor de kust van Californië zoemden; het spectaculaire fenomeen Phoenix Lights in Arizona; en de beruchte Alan Godfrey UFOwaarneming boven Todmorden in Yorkshire.

Verteld door buitengewone archiefbeelden en interviews met de belangrijkste spelers en ‘s werelds toonaangevende experts, neemt 'Craig Charles: UFO Conspiracies' de kijker mee naar enkele van de meest ongelooflijke waarnemingen ooit. Wetenschappelijk onderzocht als nooit tevoren, geeft deze serie antwoord op de vraag: zijn we echt alleen?