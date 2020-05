'Dispatches From Elsewhere' vrijdag beschikbaar op Amazon Prime Video

De tien uur durende anthologieserie gaat over vier gewone mensen die het gevoel hebben dat er iets mist in hun leven, maar daar niet helemaal de vinger op kunnen leggen.

Het gevarieerde viertal wordt bij toeval - of misschien is het wel zo bedacht - bij elkaar gebracht door een puzzel in het alledaagse leven. Als ze de mysterieuze 'Dispatches From Elsewhere' uitdagingen beginnen te accepteren, komen ze erachter dat het mysterie misschien wel dieper reikt dan dat ze zich hadden voorgesteld, en worden hun ogen geopend voor een wereld vol mogelijkheden en magie.

'Dispatches From Elsewhere' met Jason Segel ('How I met Your Mother', 'Forgetting Sarah Marshall') en Academy en Emmy Award-winnaar Sally Field ('Maniac', 'Lincoln'), Academy Award-nominee Richard E. Grant ('Can You Ever Forgive Me?'), multi-Grammy Award-winnaar André Benjamin ('American Crime') en Eve Lindley ('Mr. Robot').

'Dispatches From Elsewhere', vanaf vrijdag 8 mei op Amazon Prime Video.