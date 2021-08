Disney+ voegt nieuwe serie 'Y: The Last Man' toe aan Star-aanbod

Disney+ heeft de premièredatum onthuld van de langverwachte originele serie, 'Y: The Last Man', die via het Star-aanbod op Disney+ in België en Luxemburg wordt gestreamd met de eerste drie afleveringen op 22 september en daarna elke woensdag nieuwe afleveringen.

'Y: The Last Man' is een dramaserie gebaseerd op de veelgeprezen gelijknamige serie van DC Comics door Brian K. Vaughan en Pia Guerra. De serie doorkruist een post-apocalyptische wereld waarin een catastrofale gebeurtenis elk zoogdier met een Y-chromosoom uitroeit, behalve één cisgender-man en zijn aapje. De serie volgt de overlevenden in deze nieuwe wereld terwijl ze worstelen met hun inspanningen om te herstellen wat verloren was en de mogelijkheid om iets beters te bouwen.

De cast bestaat uit Diane Lane als 'Congresvrouw Jennifer Brown', Ashley Romans als 'Agent 355', Ben Schnetzer als 'Yorick Brown', Olivia Thirlby als 'Hero Brown', Amber Tamblyn als 'Kimberly Campbell Cunningham', Marin Ireland als 'Nora Brady', Diana Bang als 'Dr. Allison Mann', Elliot Fletcher als 'Sam Jordan' en Juliana Canfield als 'Beth Deville'.

Alle afleveringen van het seizoen worden geregisseerd door vrouwen en de productie heeft een aanzienlijk aantal vrouwelijke afdelingshoofden, waaronder beide DP's, de productieontwerper, kostuumontwerper, castingdirecteur, redacteuren, stuntcoördinator en meer.

De serie is ontwikkeld voor televisie door Eliza Clark, die fungeert als showrunner en uitvoerend producent samen met Nina Jacobson en Brad Simpson, Mari Jo Winkler-Ioffreda, Brian K. Vaughan en Pia Guerra. Coleman Herbert is co-uitvoerend producent en Nellie Reed en Anna Beben dienen als producenten. 'Y: The Last Man' wordt geproduceerd door FX Productions.

'Y: The Last Man', gaat op 22 september in wereldpremière op Disney+ (Star).