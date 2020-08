Disney+ telt na acht maanden al 60,5 miljoen abonnees

Het streamingsplatform van Disney werd afgelopen najaar gelanceerd. Nu acht maanden later, telt Disney+ al 60,5 miljoen abonnees. Het vooropgestelde doel werd hiermee al bereikt, namelijk 60,5 miljoen abonnees behalen voor 2024.

Ondanks het grote succes van het streamingsplatform heeft The Walt Disney Company een nettoverlies van 4,7 miljard dollar (4 miljard euro) geleden in het afgelopen kwartaal. Dat maakte Bob Chapek bekend, hij is de CEO van het bedrijf. De reden van dit grote omzetverlies is de coronapandemie, waardoor veel pretparken voor lange tijd dicht waren en een aantal filmpremières werden uitgesteld.

Eén van deze films is 'Mulan'. Deze zal niet meer in de bioscoop worden gedraaid, maar is vanaf september beschikbaar op Disney+.

In België is het streamingsplatform nog niet gereleased. Belgische Disneyfans kunnen zich vanaf 15 september abonneren op Disney+.

Bron: Het Laatste Nieuws