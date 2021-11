Disney+ onthult op Disney+ Day meer nieuwe content voor abonnees in Europa

Vandaag, 12 november, staat The Walt Disney Company in het teken van Disney+ Day. Een wereldwijde viering waarbij Disney+ meerdere titels aankondigt die dit jaar op het platform zullen verschijnen. Daarbovenop worden ook nieuwe Europese Originals onthuld.

Vanaf vandaag meer te streamen van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic en Star

Vanaf vandaag kunnen abonnees 17 nieuwe films en series streamen op Disney+, waaronder de bloedstollende serie 'Dopesick' met Michael Keaton, Marvel Studios' 'Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings', een documentaire over Billie Eilish' recente concertervaring 'The Making of Happier than Ever: A Love Letter to Los Angeles' en het Disney familie-avontuur 'Jungle Cruise'. Vandaag verschijnen op het streamingplatform ook de live-action en geanimeerde romantische komedie 'Enchanted' uit 2007 met Amy Adams en Patrick Dempsey en de gloednieuwe originele serie shorts 'Olaf Presents'. Alle nieuwe titels kunnen vandaag worden teruggevonden op de thuispagina van Disney+.

Meer titels op Disney+

Gedurende november en december lanceert Disney+ in België iedere week een nieuwe film of serie, waaronder Marvel's 'Hawkeye' op 24 november, Ridley Scott's 'The Last Duel' op 1 december en 'Encanto' op 24 December. Vandaag maakte Disney+ ook bekend dat abonnees in december onder het algemene entertainmentmerk Star de nieuwe series 'The Big Leap' met Scott Foley en Piper Perabo (op 1 december) en 'The Wonder Years' (op 22 december) zullen kunnen ontdekken op Disney+. Derek Delgaudio's 'In & Of Itself', een intieme en krachtige ontdekking van wat het betekent om te zijn en gezien te worden is binnenkort ook beschikbaar op de streamingservice. Daarbovenop kunnen abonnees ook uitkijken naar de bekroonde documentaire 'The Reason I Jump', gebaseerd op het succesvolle boek geschreven door Naoki Higashida.

En ook volgend jaar komt heel wat nieuwe exclusieve originele content naar Disney+, waaronder de serie 'Pam & Tommy' met Lily James en Sebastian Stan, 'Pistol' van FX en uitvoerend geproduceerd door Danny Boyle en de docuserie 'Welcome to Wrexham' met Wrexham AFC-eigenaars Ryan Reynolds en Rob McElhenney.

Meer lokale Originals

Als onderdeel van de toezegging van The Walt Disney Company om tegen 2024 60 originele series aan te kopen, te ontwikkelen en te produceren, onthult Disney+ vandaag een nieuwe lokale Spaanse Original, waarmee het totale aantal lokale titels op 21 komt te staan. Deze 21 lokale titels bestaan uit 16 scripted en 5 unscripted producties uit 6 verschillende landen, waaronder UK, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en Nederland.

In Spanje is 'Balenciaga' (werktitel) bevestigd als de eerste scripted originele serie. De Original dramaserie vertelt het verhaal van een man die durft zijn sociale status als zoon van een naaister en een visser te trotseren. Met zijn natuurlijk talent, constante werk en scherpe neus voor zaken, wordt Balenciaga een van de meest prominente modeontwerpers aller tijden. De serie is gemaakt door Lourdes Iglesias en twaalfvoudig Goya Award-winnaars Jose Mari Goenaga, Jon Garaño en Aitor Arregi ('The Endless Trench'). Geobsedeerd in zijn zoektocht naar auteurschap tussen stemmen die zijn werk beoordelen en de eenzaamheid die het kunstenaarschap met zich meebrengt, zullen kijkers getuige zijn van de constante deconstructie en reconstructie en de grote verliezen van deze meester: zijn levenspartner, zijn moeder en zijn land.

De meeslepende Disney live-action avonturenserie 'Nautilus' heeft haar ster en regisseur gevonden. Shazad Latif ('Star Trek: Discovery', 'The Pursuit of Love') zal de iconische rol spelen van kapitein Nemo, de mysterieuze Indiase prins die een fantastische onderzeeër steelt van de Oost-Indische Compagnie en uitvaart op zoek naar avontuur onder de zee. Michael Matthews ('Love and Monsters', 'Five Fingers From Marseilles') zal dit nooit eerder vertelde verhaal, geïnspireerd op Jules Verne's 20.000 mijlen onder zee, regisseren.

In de romantische actiekomediethriller 'Wedding Season' zal Gavin Drea ('Valhalla', 'Valerian and the City of a Thousand Planets') tegenover Rosa Salazar spelen als haar minnaar Stefan. Salazar schittert als Katie, een beeldschone bruid die we op haar trouwdag ontmoeten, omringd door de lijken van haar nieuwe echtgenoot en elk lid van zijn familie.

Jade Harrison ('Foundation', 'The Stranger') en Jamie Michie ('Back To Life', 'Game of Thrones') schitteren als de rechercheurs die de moorden op Katie's echtgenoot en zijn familie onderzoeken.

Naast Drea voegen ook Callie Cooke ('The Stranger', 'Rules of the Game'), Bhav Joshi ('Deadwater Fell', 'Vigil'), Ioanna Kimbook ('Inside No. 9', 'Bitter Wheat' (Garrick theater) en Omar Baroud ('Baptiste', 'The Innocents') zich bij Stefans hechte vriendengroep die samen een zomer doorbrengen met schijnbaar oneindig veel verlovingsborrels, vrijgezellenfeesten en bruiloften. George Webster ('Finding Alice', 'Industry') schittert als Hugo Delaney, Katie’s echtgenoot.