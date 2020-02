Disney+ (nu al) op weg om gigant Netflix te evenaren

De nieuwe streamingdienst Disney+, die eind vorig jaar werd gelanceerd, blijkt een groot succes te zijn. Na drie maanden zijn er al 29 miljoen abonnees, en dat is onverwacht veel. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

Op 12 december 2019 ging Disney+ van start in de VS, Canada en Nederland. Een week later konden ook Australië en Nieuw-Zeeland gebruik maken van de nieuwe streamingsdienst. Binnenkort komen daar acht Europese landen bij, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland. België zal nog even moeten wachten. Wij zijn namelijk pas in de zomer aan de beurt.

Disney+ hoopt over vijf jaar aan 60 tot 90 miljoen abonnees te zitten, en zit al stevig op koers. Om de vergelijking te maken: streaminggigant Netflix heeft er momenteel 165 miljoen. Eén van de blikvangers van Disney+ is de 'Star Wars'-reeks 'The Mandalorian'. Daarvan komt eind dit jaar een vervolg.

Bron: Het Nieuwsblad