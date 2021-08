Disney+ lanceert officiële trailer voor de Billie Eilish concertbeleving 'Happier Than Ever: a Love Letter to Los Angeles'

GRAMMY® Award-winnaar en superster Billie Eilish maakt haar debuut op Disney+ met de Original concertbeleving 'Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles', die wereldwijd in première gaat op vrijdag 3 september.

De regie is in handen van Robert Rodriguez en Oscar®-winnaar Patrick Osborne en de special bevat ook animatiebeelden. De kijker wordt meegenomen op een droomachtige reis door Billies geboortestad Los Angeles en haar meest iconische decors.

'Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles' bevat tevens gastoptredens van FINNEAS, het Los Angeles Children's Chorus, het Los Angeles Philharmonic onder leiding van Music & Artistic Director Gustavo Dudamel, en de wereldberoemde Braziliaanse gitarist Romero Lubambo met orkestarrangementen van David Campbell. 'Happier than Ever: A Love Letter to Los Angeles' werd geproduceerd door Interscope Films en Darkroom Productions, in samenwerking met Nexus Studios en Aron Levine Productions, met Kerry Asmussen als de Live Concert Director en Pablo Berron als Director of Photography.

Zevenvoudig GRAMMY® Award-winnende artiest Billie Eilish's gloednieuwe album 'Happier Than Ever' werd geschreven door Billie en haar broer Finneas, die ook het album produceerde. Het album debuteerde op nummer 1 in 19 landen. Voorafgaand aan 'Happier Than Ever' debuteerde Eilish's doorbraakalbum, 'When We All Fall Asleep, Where Do We Go?' bij de release in 2019 op nummer 1 in de Billboard 200 in de VS, evenals 17 andere landen over de hele wereld, en was het het meest gestreamde album van dat jaar. Later dat jaar schreef ze geschiedenis als de jongste artiest die nominaties en prijzen in alle grote categorieën kreeg bij de 62ste GRAMMY® Awards. Onlangs nog sleepte ze zowel Record of the Year voor 'everything i wanted' en Best Song Written For Visual Media voor 'No Time To Die' in de wacht tijdens de 63e jaarlijkse GRAMMY® Awards van dit jaar.

Schrijver/regisseur Robert Rodriguez regisseerde de actiefilms 'Desperado' en 'From Dusk Til Dawn'. Bijkomende filmcredits zijn onder andere 'Sin City', 'Alita Battle Angel', 'We Can Be Heroes', en de 'Spy Kids' films, die allemaal werden geproduceerd in zijn Troublemaker Studios-vestiging in Austin, Texas.

Patrick Osborne is een Amerikaanse animator, scenarioschrijver en filmregisseur. In 2017 won hij de Academy Award® voor Best Animation Short Film voor 'Feast', zijn regiedebuut, gevolgd door de innovatieve Emmy®-winnende en voor een Oscar genomineerde VR short 'Pearl' in 2017. Hij was animation director voor ABC's komedieserie 'Imaginary Mary'. Daarvoor was Osborne animator voor films als Walt Disney Animation Studios' 'Wreck-It-Ralph' en 'Bolt'.

Onder leiding van Music & Artistic Director Gustavo Dudamel biedt het LA Phil live optredens, media-initiatieven en leerprogramma's die gemeenschappen in Los Angeles en daarbuiten inspireren en versterken. Het Los Angeles Philharmonic orkest is de basis van het aanbod van LA Phil, dat ook een multi-genre, multidisciplinair presentatieprogramma en jeugdontwikkelingsprogramma's zoals YOLA (Youth Orchestra Los Angeles) inhoudt. Er worden optredens gegeven op drie historische podia - de Walt Disney Concert Hall, de Hollywood Bowl en The Ford - en via een verscheidenheid aan mediaplatforms. In al haar inspanningen streeft LA Phil ernaar het leven van individuen en gemeenschappen te verrijken door middel van muzikale, artistieke en leerervaringen die weerklank vinden in onze wereld van vandaag.