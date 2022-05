Disney+ lanceert nieuwe film 'Sneakerella'

Van de studio achter de hitfranchises 'Descendants', 'High School Musical' en 'ZOMBIES', speelt de pop/hip-hop musical 'Sneakerella' zich af in de levendige street-sneaker subcultuur van New York City en geeft het een eigentijdse draai aan het 'Assepoester'-sprookje.

El, een ambitieuze sneakerontwerper uit Queens, werkt als magazijnier in een schoenenwinkel en verbergt zijn artistieke talent. De vonken slaan over na een toevallige ontmoeting met Kira King, de dochter van sneaker royalty en een soort van Manhattan Princess Charming. Met een duwtje in de rug van zijn beste vriend en een vleugje magie, vindt El de moed om zijn schoenen aan te trekken en groot te dromen.

Chosen Jacobs en Lexi Underwood schitteren in de hoofdrollen als El en Kira samen met een multi-getalenteerde cast waaronder John Salley, Devyn Nekoda, Juan Chioran, Bryan Terrell Clark, Kolton Stewart, Robyn Alomar, Yvonne Senat Jones en Hayward Leach.

'Sneakerella' is een Disney+ Original film van Disney Branded Television, geregisseerd en co-uitvoerend geproduceerd door Elizabeth Allen Rosenbaum. Jane Startz en Rachel Watanabe-Batton dienen als uitvoerend producenten. Het teleplay is geschreven door David Light & Joseph Raso, Tamara Chestna en Mindy Stern & George Gore II en is gebaseerd op een verhaal van Stern & Gore en Light & Raso. Chestna is ook mede-uitvoerend producent.