Disney+ komt met nieuwe Original serie 'Welcome To Chippendales'

Disney+ heeft de eerste beelden onthuld van de aankomende originele serie 'Welcome to Chippendales', binnenkort beschikbaar voor Disney+ onder de Star-banner.

De waargebeurde misdaadreeks 'Welcome to Chippendales' vertelt het verhaal van Somen 'Steve' Banerjee, een Indiase immigrant die de grondlegger werd van 's werelds grootste imperium voor mannelijke strippers en daarbij nietsontziend te werk ging.

De sterrencast van 'Welcome to Chippendales' bestaat uit Kumail Nanjiani ('The Big Sick'), Murray Bartlett ('The White Lotus'), Juliette Lewis ('Yellowjackets'), Annaleigh Ashford ('American Crime Story'), Quentin Plair ('The Good Lord Bird') en Robin de Jesús ('tick, tick… BOOM!').

Robert Siegel en Nanjiani produceren samen met Dylan Sellers, Jenni Konner, Matt Shakman, Emily V. Gordon, Nora Silver en Rajiv Joseph, die samen met Mehar Sethi aan de serie zullen schrijven. Siegel en Konner fungeren als co-showrunners en Shakman zal regisseren. Jacqui Rivera is co-executive producer en Annie Wyman is co-producer.