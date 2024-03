Disney+ heeft veel te vertellen in maart

Disney+ is het vaste adres voor films en series van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic en Star. We geven je graag een overzicht van wat je in maart kan verwachten.

De concertfilm van Taylor's Swift's wereldwijd recordbrekende tour voor het eerst in z'n volledigheid met het nummer 'cardigan' en vier extra akoestische nummers. 'Taylor Swift | The Eras Tour', de geschiedenis makende cinematografische ervaring van de 14-voudig GRAMMY®-winnende artiest geregisseerd door Sam Wrench, heeft wereldwijd meer dan $260 miljoen opgebracht aan de box office. Daarmee is het de best verkochte concertfilm aller tijden.

15 maart

'Death and Other Details' speelt zich af tussen de glamour van de mondiale elite en draait om de briljante en rusteloze Imogene Scott (Violett Beane), die zich op het verkeerde moment op de verkeerde plaats bevindt (oké, het was een beetje haar schuld) en hoofdverdachte wordt in een moordmysterie. De setting? Een rijkelijk gerestaureerde mediterrane oceaanlijner. De verdachten? Elke verwende gast en elk uitgeput bemanningslid. Het probleem? Om haar onschuld te bewijzen moet ze samenwerken met een man die ze veracht: Rufus Cotesworth (Mandy Patinkin), 's werelds grootste detective.

5 maart

Alle afleveringen beschikbaar

In dit zesde en laatste seizoen dreigt een burgeroorlog de familie Saint te vernietigen. Franklin dreigt alles en iedereen te verliezen. Om dit alles te doorstaan, moet hij de KGB, de DEA en de CIA te slim af zijn en de gemilitariseerde en corrupte C.R.A.S.H.-eenheden van de LAPD zien te ontwijken. Als iedereen met de rug tegen de muur staat, wie worden ze dan om te overleven?

20 maart

Alle afleveringen beschikbaar

Na de onthullingen in het eerste seizoen doet de groep verwoede pogingen om volwassen te zijn. In dit seizoen wakkeren Carrie en Kash hun platonische relatie weer aan en proberen ze onafhankelijk van elkaar hun plek in de wereld te vinden. Jizzlord probeert uit te zoeken waar hij echt thuishoort en Jen wil zichzelf verbeteren – wat niet gemakkelijk is als je de neiging hebt om jezelf te saboteren.

6 maart

Alle afleveringen beschikbaar

Naarmate de relatie tussen Beth en John serieuzer wordt, begint Beth na te denken over trouwen en het krijgen van kinderen, en tegelijkertijd proberen ze samen een oplossing te vinden voor hun communicatieproblemen. Zal het traumatische verleden van Beth met mannen en mensen die ze tijdens haar jeugd vertrouwde zich gaan herhalen? En wat triggert haar angsten? Beth doet haar best om haar relaties in stand te houden, maar worstelt tegelijkertijd met het steunen van vrienden en familie die allemaal hun eigen problemen hebben.

20 maart

Alle afleveringen beschikbaar

In 'Queens' komen matriarchaten en vrouwelijke leiders van over de hele wereld aan bod om een verhaal te vertellen over opoffering en veerkracht, maar ook over vriendschap en liefde. Deze koninginnen zijn niet altijd aardig of zachtaardig, want ze laten niets tussen hen en het succes en de veiligheid van hun families komen. Begeleid door de krachtige vertelling van de bekroonde actrice Angela Bassett, brengt 'Queens' voor het eerst de natuurlijke wereld in beeld door de lens van een vrouw. De zevendelige serie, waaraan vier jaar is gewerkt en die wordt geleid door een vrouwelijk productieteam van over hele wereld - baanbrekend op het gebied van natuurhistorie - maakt gebruik van geavanceerde technologie om verrassende inzichten te onthullen in hoe vrouwelijke dieren in de natuur aan de macht komen, waarbij ze vaak vertrouwen op samenwerking en wijsheid in plaats van brute kracht om vooruit te komen. De laatste aflevering van de serie viert de vrouwen die over de hele wereld hebben gereisd en hun leven hebben gewijd aan het documenteren en beschermen van dierenkoninginnen. We noemen haar niet voor niets Moeder Natuur.

5 maart

Alle afleveringen beschikbaar

Van oefenen op blote voeten in de straten van Lagos tot optreden op het podium in Engeland, volgt 'Madu' de 12-jarige Anthony Madu wanneer hij zijn thuis in Nigeria verlaat om te gaan studeren aan een van de meest prestigieuze balletscholen ter wereld. Zijn verhaal gaat over moed, groei, buitengewone obstakels, een onverwachte complicatie die zijn dromen in gevaar brengt en, uiteindelijk, zijn zoektocht om erbij te horen.

29 maart

Kijktips voor de paasvakantie

Als je met Pasen iets zoekt om met het hele gezin naar te kijken, zoek dan niet verder! Van nieuwe releases tot favoriete gezinsklassiekers - Disney+ heeft voor elk wat wils.

X-MEN ‘97

DISNEY EN PIXAR’S ELEMENTAL

DISNEY EN PIXAR’S LIGHTYEAR

THE SIMPSONS

FUTURAMA

MODERN FAMILY

BLACK-ISH

DE NARNIA-TRILOGIE

ALLE NIGHT AT THE MUSEUM-FILMS

Wat komt er nog naar Disney+ in maart?

DEAD POETS SOCIETY

JFK

X-MEN: THE ANIMATED SERIES S1-5

NOS VEMOS EN OTRA VIDA

PHOTOGRAPHER S1

THE SPACE RACE

SAND LAND: THE SERIES S1

