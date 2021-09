Disney+ geeft 'High School Musical: The Musical: The Series' een derde seizoen

Disney+ geeft groen licht voor een derde seizoen van de veelgeprezen Original serie 'High School Musical: The Musical: The Series', van Disney Branded Television. Seizoen drie, gecreëerd en geproduceerd door Tim Federle ('Ferdinand', 'Better Nate Than Ever'), volgt de Wildcats wanneer ze gangen van East High verlaten voor het ultieme zomerkamp, compleet met kampvuren, zomerromances en nachten zonder einde.

De productie van het derde seizoen verhuist van Salt Lake City naar Los Angeles en begint later dit jaar.

'We zijn dolgelukkig dat we voor seizoen drie de natuur in trekken en we zijn onze partners en vrienden bij Disney+ dankbaar voor hun blijvende steun aan de volgende generatie Wildcats', aldus Tim Federle.

Geïnspireerd op de hypersuccesvolle, tweevoudig Emmy Award-winnende 'High School Musical'-franchise, die Zac Efron en Vanessa Hudgens naar het sterrendom katapulteerde en de hitlijsten domineerde, valt 'High School Musical: The Musical: The Series' opnieuw de ether binnen en helpt zo de carrières van enkele van Hollywoods volgende grote sterren te lanceren. Enkele van de meest populaire originele liedjes uit de serie zijn 'Just For a Moment', de ballade uit seizoen één die Joshua Bassett en Olivia Rodrigo schreven voor hun personages Ricky en Nini; 'All I Want', de Billboard Hot 100 platina-hit die Rodrigo schreef en zong als Nini in seizoen één en 'The Rose Song', een krachtig nummer dat Rodrigo voor Nini schreef in seizoen twee. De soundtracks van 'High School Musical: The Musical: The Series' seizoen één, seizoen twee, en 'High School Musical: The Musical: The Holiday Special' verzamelden tot nu toe samen een ongelooflijke 1 miljard 438 miljoen streams.

Seizoen één en twee van 'High School Musical: The Musical: The Series' spelen zich af op East High School, de setting en opnamelocatie van de originele films. In het eerste seizoen volgt de serie de leerlingen van de dramaclub en hun docenten terwijl ze aftellen naar de première van de allereerste productie van 'High School Musical: The Musical'. In seizoen twee werken de studenten toe naar de opvoering van 'Belle en het Beest'. Show-romances bloeien op, oude vriendschappen worden getest terwijl nieuwe worden gesmeed, rivaliteiten laaien op en levens worden voorgoed veranderd wanneer deze studenten de transformerende kracht ontdekken die alleen schooltheater kan bieden.

Seizoen één en twee van de GLAAD Media Award-winnende serie zijn momenteel beschikbaar op Disney+.