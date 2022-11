Disney+ betovert je vanaf vrijdag met 'Disenchanted'

De gloednieuwe muzikale komedie en het vervolg op 'Enchanted' met Amy Adams, Patrick Dempsey, Maya Rudolph, Idina Menzel en James Marsden gaat op 18 november in première, exclusief op Disney+.

Giselle en Robert zijn vijftien jaar getrouwd, maar Giselle is gedesillusioneerd geraakt door het leven in de stad. Ze besluiten met hun groeiende gezin te verhuizen naar de stille voorstad Monroeville, op zoek naar een sprookjesachtiger leven. Helaas is dat niet de snelle oplossing waar ze op had gehoopt. De voorstad kent hele andere regels en een lokale queen bee, Malvina Monroe, door wie Giselle zich meer dan ooit niet op haar plaats voelt. Gefrustreerd omdat het niet meevalt om lang en gelukkig te leven, doet ze een beroep op de magie van Andalasia. Hiermee verandert ze per ongeluk het hele stadje in een echt levend sprookje en brengt ze het toekomstige geluk van haar gezin in gevaar. Nu moet Giselle in een race tegen de klok de betovering proberen terug te draaien en vaststellen wat 'lang en gelukkig' voor haar en haar gezin nu echt betekent.

In 'Disenchanted' schitteren Amy Adams, Patrick Dempsey, Maya Rudolph, Yvette Nicole Brown, Jayma Mays, Gabriella Baldacchino, met Idina Menzel en James Marsden in de hoofdrollen. "Disenchanted" is geregisseerd door Adam Shankman naar een scenario van Brigitte Hales en een verhaal van J. David Stem & David N. Weiss, en Richard LaGravenese, en wordt geproduceerd door Barry Josephson, Barry Sonnenfeld, en Amy Adams, met Jo Burn, Sunil Perkash, en Adam Shankman als uitvoerende producenten. De film bevat liedjes met muziek van achtvoudig Oscar®-winnende componist Alan Menken en teksten van drievoudig Oscarwinnaar Stephen Schwartz, wiens werk voor 'Enchanted' drie Academy Award®-nominaties opleverde, en een score van Alan Menken.

'Disenchanted' gaat op 18 november in première, exclusief op Disney+.