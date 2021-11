Discovery start een nieuw seizoen van 'Secret Nazi Bases'

In 1936 begonnen de Duitsers met de bouw van een immens industrieel complex op het schiereiland Peenemünde in het uiterste noorden van het land. Kosten noch moeite werden gespaard voor het creëren van de meer dan 700 gebouwen die werden neergezet en waarin blijkbaar aan iets heel belangrijks moest worden gewerkt.

Het is een van de vele geheime en geavanceerde complexen die gebouwd werden door de Duitsers voor de Tweede Wereldoorlog en die voorbijkomen in het nieuwe seizoen van 'Secret Nazi Bases'. Van tunnels tot torens tot communicatiecentra, al deze bouwwerken onthullen de ambities en tactieken die Nazi-Duitsland had om de oorlog naar zijn hand te zetten. Historici en oorlogsexperts vertellen waarom de Nazi’s deze complexen bouwden en welke betekenis ze hadden tijdens de oorlog.

'Secret Nazi Bases', vanaf woensdag 17 november om 21.30 uur op Discovery.