Discovery lanceert in samenwerking met IAEA videoreeks 'Good To Know' over de voordelen van kernwetenschap

Discovery lanceert vandaag 'Good To Know' op de zender, een nieuwe serie korte leerzame video's waarin wordt uitgelegd hoe kernwetenschap moderne wereldproblemen kan oplossen.

De videoserie is onderdeel van een nieuwe samenwerking met het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) dat vorige maand bekrachtigd werd. De video’s worden in 30 landen uitgezonden, waarmee 44 miljoen huishoudens worden bereikt in Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

De eerste serie van vijf korte video’s – gemaakt door het IAEA-videoteam in samenwerking met het Discovery-redactieteam – legt op eenvoudige wijze uit hoe straling veilig kan worden gebruikt om enkele van de grootste uitdagingen in de wereld aan te pakken. Het gaat hierbij om:

Microplastics in de oceaan (gefilmd in Monaco)

De groeiende kankerproblematiek (gefilmd in India)

Voedselonzekerheid (gefilmd in Oostenrijk)

Waterschaarste in het licht van klimaatverandering (gefilmd in Oostenrijk/Costa Rica)

Industriële verontreiniging (gefilmd in Tsjechië)

Elke video heeft een lengte van 1 minuut en is onderdeel van Discovery’s ‘Good To Know’. De filmpjes worden sinds vandaag uitgezonden tussen de reguliere programmering van Discovery.

Andere video’s die nog volgen, onderzoeken hoe kernwetenschap bepaalde ontwikkeling kan ondersteunen, vooral op het gebied van klimaatverandering. Bijvoorbeeld hoe voorkomen kan worden dat de oceanen steeds zuurder worden of hoe pest-insecten bestreden kunnen worden zonder chemicaliën. Ook komt er nadruk te liggen op belangrijke IAEA-programma’s in het tegengaan van plasticvervuiling, droogte en honger.

De korte films zijn gemaakt in samenwerking met twaalf kernwetenschappers en toegepaste laboratoria van de IAEA, een uniek onderdeel binnen de Verenigde Naties. De labs ontwikkelen en delen nucleaire technieken met landen over de hele wereld. Bekijk hier een drie minuten durende film over de labs.

'Mensen kennen ons misschien als de nucleaire waakhond, die helpt met het verbeteren van de veiligheid, beveiliging en waarborgen op plekken als Fukushima, Iran en Oekraïne. Maar lang niet iedereen weet van het fantastische potentieel dat kernwetenschap heeft om tastbare verschillen te maken in het leven van mensen – boeren helpen om betere gewassen te verbouwen, kankerpatiënten een betere behandeling te geven, regeringen belangrijke natuurgebieden te begrijpen en beschermen', aldus IAEA’s Algemeen Directeur Rafael Mariano Grossi. 'Nu de verschrikkelijke effecten van klimaatverandering steeds duidelijker worden voor mensen over de hele wereld, is het belangrijk dat het publiek ook weet dat er hoop is. Wetenschap biedt, zoals altijd, oplossingen voor veel van onze grootste uitdagingen.'

Najat Mokhtar, Hoofd van het IAEA Department of Nuclear Sciences and Applications, onderschrijft dit: 'Ik ben verheugd om te zien dat het essentiële onderzoek dat onze labs doen, wordt gedeeld op het gerespecteerde Discovery. Wetenschap is een essentiële kracht voor het goede in de wereld en kernwetenschap biedt zoveel ongelooflijke innovaties om landen te helpen hun ontwikkelingsdoelen te bereiken.'

Jamie Cooke, Executive Vice President en Managing Director Central Europe, Middle East and Turkey Warner Bros. Discovery vult aan: 'We zijn verheugd dat onze kijkers nu de kans krijgen om meer te leren over hoe kernwetenschap op innovatieve manieren wordt gebruikt om ons leven te verbeteren en de agenda voor ecologische duurzaamheid te bevorderen. We beschouwen het als onze plicht om de stem, de vertelkracht en de expertise die we hebben te benutten om ons licht te werpen en de juiste verhalen te vertellen die een positieve impact hebben op onze gemeenschappen en kijkers. Het is onderdeel van onze Social Good Strategy en we willen onze media gebruiken voor het goede.'

Meer informatie over de onderwerpen in de 5 video’s:

Honger bestrijden met nucleaire technieken

Honger blijft een wereldwijd probleem dat miljoenen mensen treft. Kernwetenschap biedt hierbij innovatieve oplossingen, zoals plantenveredeling met behulp van gammastraling om mutaties te veroorzaken. Hierdoor worden verbeterde gewasvariëteiten gecreëerd met gewenste eigenschappen, zoals droogtetolerantie en ziekteresistentie.

Met genetische markers kunnen nucleaire wetenschappers deze eigenschappen nu sneller herkennen, waardoor er geen noodzaak meer is voor het testen van meerdere generaties. Het IAEA ontwikkelt toolkits die met landen worden gedeeld, om boeren te helpen sterkere gewassen te creëren en de wereldwijde voedselzekerheid te verbeteren.

Sinds de start in 2023 heeft het programma Atoms4Food van IAEA agrarische transformatie gestimuleerd in verschillende landen over de hele wereld.

Droogte aanpakken met nucleaire technieken

Het volgen van de reis die regendruppels afleggen, is cruciaal voor het begrijpen van de watercyclus en het beheren van waterbronnen. Kernwetenschappers verzamelen regenwater van stations over de hele wereld en analyseren de unieke isotopische ‘vingerafdrukken’ om te zien waar het terechtkomt. Deze gegevens helpen om te begrijpen hoe water wordt aangevuld en hoe vitale watervoorraden kunnen worden beschermd.

De informatie is vooral belangrijk in het licht van klimaatverandering. Het stelt overheden in staat om belangrijke gebieden te identificeren en te beschermen. Om zo droogtes te voorkomen en de beschikbaarheid van water voor toekomstige generaties te garanderen.

Kanker bestrijden met nucleaire technieken

Meer dan de helft van alle kankerpatiënten heeft radiotherapie nodig, maar traditioneel bood deze therapie minder nauwkeurigheid dan chirurgie, wat leidde tot meer bijwerkingen. Een veelbelovende oplossing is stereotactische radiotherapie. Hierbij pakken artsen tumoren met millimeternauwkeurigheid aan, waardoor het in veel gevallen net zo effectief is als chirurgie. Deze innovatieve aanpak wordt getest voor niet te opereren leverkanker, wat een optie biedt voor patiënten die daarmee kampen.

Het leidt tot snellere, effectievere behandelingen met minder bijwerkingen. In sommige gevallen kan het zelfs de levensduur van patiënten met vergevorderde kanker verlengen. Het IAEA initiatief Rays of Hope werd gelanceerd om wereldwijde toegang tot radiotherapie te vergroten.

Het aanpakken van verontreiniging met nucleaire technieken

Vervuiling is een belangrijke uitdaging voor het milieu, maar de kernwetenschappen bieden innovatieve oplossingen. Lineaire versnellers creëren hierbij elektronenbundels om schadelijke verontreinigende stoffen af ​​te breken. Deze elektronenbundels zijn vooral nuttig bij de behandeling van industrieel afvalwater waar complexe chemicaliën moeilijk te verwijderen zijn met traditionele methoden. De straling van de bundels verbreekt de chemische bindingen in deze verontreinigende stoffen, zodat het water kan worden gereinigd en veilig weer in het milieu kan worden vrijgegeven.

Microplastics aanpakken met nucleaire technieken

Microplastics zijn kleine plasticdeeltjes die een belangrijke vervuiler van de oceaan zijn geworden. Om te begrijpen hoe microplastics het zeeleven en mensen beïnvloeden, gebruiken kernwetenschappers nucleaire technieken, zoals radiotracers, om deze deeltjes te volgen terwijl ze door de voedselketen bewegen.

Hoewel dit onderzoek nog in de kinderschoenen staat, biedt het hoop op het verkrijgen van inzicht in de milieueffecten van microplastics, wat leidt tot oplossingen om vervuiling te verminderen. Dit onderzoek is een belangrijke stap in het aanpakken van het groeiende probleem van plasticvervuiling, dat een bedreiging blijft vormen voor ecosystemen wereldwijd.

Dit jaar behaalde het vlaggenschip van het IAEA voor plastics – NUTEC Plastics –baanbrekende onderzoeksresultaten, waarbij de aanwezigheid van microplastics in Antarctica werd bevestigd. Het initiatief breidde zijn laboratoriumnetwerk van honderd landen uit, wat de wereldwijde monitoring en het onderzoek naar plasticvervuiling aanjoeg. Het ontwikkelde ook innovatieve oplossingen waarbij ioniserende straling werd gebruikt om biologische plastics te ontwikkelen, de afhankelijkheid van op aardolie gebaseerde materialen te verminderen en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.