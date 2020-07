'Diesel Brothers: Quarantine' op Discovery

Net als ongeveer de rest van de wereld zitten ook de Diesel Brothers in quarantaine. Even geen extreme car builds of waanzinnige stunts waar ze om bekend staan.

Maar niks doen is niks voor het ludieke duo Heavy D. en Diesel Dave die samen met The Muscle al jaren aan de weg timmeren in de auto-industrie. Tijd dus voor wat ‘quality quarantainment’ vanuit hun werkplaats.

Ze vermaken ons met exclusieve interviews en grappige acties die alleen zij kunnen doen. Zo videobellen ze eventjes met de legendarische NBA-ster Shaquille O'Neal, motorcoureur Travis Pastrana en vragen ze aan Car King Beau Boeckman om zijn nieuwe collectie auto’s te tonen.

Ondertussen doet Diesel Dave de Viral Cup Challenge door over een stapel plastic bekertjes heen te duiken. Allemaal gefilmd door speciale producer Asley Sparks, beter bekend als Heavy’s echtgenote én keurig op 1,5 meter afstand van elkaar. Wees niet bang, de Diesel Brothers vervelen zich voorlopig niet.

'Diesel Brothers: Quarantine', vanaf zaterdag 18 juli om 22.30 uur op Discovery.