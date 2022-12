Derde seizoen van 'Tom Clancy's Jack Ryan' op Prime Video

In het derde seizoen van de actie-thrillerserie werkt Jack Ryan als CIA-agent in Rome, wanneer hij wordt getipt dat het Sokol-project, een geheim plan om het Sovjet-rijk te herstellen, weer tot leven wordt gewekt, meer dan 50 jaar nadat men dacht dat het was stopgezet.