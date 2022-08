Derde en laatste seizoen van 'See' met Jason Momoa vanaf vrijdag op Apple TV+

Het laatste seizoen van 'See', met Jason Momoa, gaat vrijdag 26 augustus wereldwijd in première op streamingdienst Apple TV+, gevolgd door wekelijks een nieuwe aflevering.

'See' speelt zich af in een brute en primitieve toekomst, honderden jaren nadat de mensheid het vermogen om te zien heeft verloren. In seizoen drie is het bijna een jaar geleden dat Baba Voss (Momoa) zijn aartsvijand en broer Edo versloeg en afscheid nam van zijn familie om op afstand in het bos te gaan wonen. Maar wanneer een Trivantiaanse wetenschapper een nieuwe en verwoestende vorm van ziende wapens ontwikkelt die de toekomst van de mensheid bedreigen, keert Baba terug naar Paya om zijn stam opnieuw te beschermen.

Naast Momoa acteren in het derde seizoen van 'See' ook Sylvia Hoeks, Hera Hilmar, Christian Camargo, Archie Madekwe, Nesta Cooper, Tom Mison, Olivia Cheng, Eden Epstein, Michael Raymond-James, David Hewlett en Trieste Kelly Dunn.

'See' is uitvoerend geproduceerd door Steven Knight, Francis Lawrence, Peter Chernin, Jenno Topping, Jim Rowe, Jennifer Yale, Anders Engström en Jonathan Tropper, die ook dienst doet als showrunner. De serie wordt geproduceerd door Chernin Entertainment en Endeavour Content.