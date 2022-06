'Demolition Down Under' vanaf vrijdag op Discovery

Betonnen torens afbreken en tonnen staal verpletteren met de zwaarste machines die er zijn. En dat onder constante tijdsdruk, met krappe budgetten en levensbedreigende gevaren...

Welkom bij de dagelijkse praktijk van 'Demolition Down' Under, het programma dat laat zien hoe ze in Australië de grootste en meest ingewikkelde constructies neerhalen.

In dit nieuwe spannende sloopseizoen komen weer de meest indrukwekkende operaties voorbij, waaronder een landhuis van miljoenen dollars in Ascot, Queensland, dat volledig met de hand moet worden afgebroken en een 14 meter lang schip dat is gezonken voor de kust van Fraser Island. Even een sloophamer er tegenaan slaan werkt dus niet bij dit soort precisieklussen. Het vereist keer op keer maatwerk, want een kleine fout kan tot levensgevaarlijke situaties leiden of tot honderdduizenden dollars aan schade. Bij het zien van het leuke informatieve programma kom je er al snel achter: ook slopen is vakwerk.

'Demolition Down Under', vanaf vrijdag 24 juni om 21.30 uur op Discovery.