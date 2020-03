Deelnemers Duitse 'Big Brother' niet op de hoogte van coronacrisis

Het lijkt te gek voor woorden, maar het is wel zo. De kandidaten van 'Big Brother' in Duitsland weten helemaal niet van de noodsituatie in Europa. En de zender wil dat ook zo houden.

Begin februari namen de kandidaten hun intrek in het bekende 'Big Brother'-huis. Toen was er al wel sprake van het coronovirus in China, maar in Europa was er toen nog geen paniek. De maker en de zender Sat.1 willen dat voorlopig ook zo houden. 'Afhankelijk van hoe je jezelf vooraf hebt geïnformeerd, weet je theoretisch van het uitbreken van het virus in Wuhan en de eerste infecties buiten China', klinkt het. Anders gezegd, de kandidaten zouden het zelf kunnen weten, als ze vooraf de situatie in China goed gevolgd hebben.

Eén van de gouden regels van het legendarische reality-programma is dat de deelnemers volledig afgesloten zijn van de buitenwereld. De zender wil daar enkel van afwijken als één van de familieleden of vrienden van de kandidaten besmet zijn door het coronavirus. Al zou dat maandagavond wel eens kunnen veranderen. Dan is er de wekelijkse live-uitzending en zullen de deelnemers geconfronteerd worden met een studio zonder publiek. Het lijkt dan ook logisch dat ze dan wel op de hoogte gebracht worden.



