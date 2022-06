'Deadliest Catch: Bloodline' vanaf woensdag nieuw op Discovery

Josh Harris treedt in de voetsporen van zijn legendarische vader Phil die ooit het geheime plan had om buiten het krabseizoen een visbusiness op te zetten in Hawaii.

Josh kwam achter dit bijzondere idee toen hij een set zeekaarten vond tijdens het renoveren van de familieboot Cornelia Marie. Inmiddels boekt hij met zijn partner Casey McManus zoveel succes in Hawaii dat ze het werk amper aankunnen. Zeker sinds de vraag naar vis na de coronastilstand weer flink is aangetrokken. Maar met de toegenomen vraag, nam ook de concurrentie toe, waardoor Josh op zoek gaat naar extra mankracht om zijn afspraken met afnemers na te kunnen komen. Hij heeft hiervoor een opmerkelijke kandidaat op het oog: zijn oudere halfbroer Shane die hij al jaren niet gezien heeft en van wie niet veel mensen in zijn omgeving het bestaan wisten.

Hoewel Shane inmiddels in de autobusiness werkt en al jaren niet heeft gevist, zit bij een echte Harris het vissen natuurlijk in het bloed. Maar zit Shane wel te wachten op deze onverwachte familiereünie? Of kan samen vissen de band tussen de twee broers juist weer zo hecht maken als hij vroeger was? Een ding is zeker: het wordt een emotioneel weerzien.

'Deadliest Catch: Bloodline', vanaf woensdag 1 juni om 21.30 uur op Discovery.