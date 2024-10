De waarheid wordt ontrafeld in november bij Crime+Investigation

Ook in november staan er weer fascinerende series op het programma bij Crime+Investigation, waaronder de moord op Nicole Brown Simpson en de vermeende onschuld van O.J. Simpson in de nieuwe serie 'The Life and Murder of Nicole Brown Simpson'.

In deze serie wordt het verhaal vanuit Nicole's perspectief verteld door haar zussen en vrienden, die onthullen dat haar dood slechts een hoofdstuk is van een grimmiger verhaal.

'The Life and Murder of Nicole Brown Simpson' is vanaf 4 november elke maandag te zien om 22:00 uur. Gevolgd door een nieuw seizoen van 'An Hour To Kill' dat vanaf 4 november elke werkdag om 23.00 uur te zien is.

In 'An Hour To Kill' worden de eerste 60 minuten van moordzaken onderzocht, van belangrijke rechtbankmomenten tot klopjachten, ondersteund door reconstructies en expertinterviews.

Vanaf 21 november start de serie 'Cold Case Files: DNA Speaks' dat zich richt op onopgeloste moordzaken die door DNA-bewijs zijn opgelost en benadrukt de toewijding van families en onderzoekers. Je ziet deze serie elke donderdag om 22.00 uur. We sluiten november af met de documentaire 'Beyond The Headlines: The Tanya Kach Story' waar Tanya Kach, die als 14-jarige tien jaar in gevangenschap doorbracht, haar ervaringen deelt. Te zien op maandag 25 november om 23.00 uur.

'The Life and Murder of Nicole Brown Simpson'

Vanaf 4 november elke maandag om 22.00 uur

De moord op Nicole Brown Simpson en de geclaimde onschuld van O.J. Simpson is al jaren het onderwerp van onderzoek. Dit verhaal richt zich echter op een vaak onderbelicht perspectief: dat van Nicole zelf.

Nicole's verhaal wordt verteld door haar drie zussen - Denise, Dominique en Tanya - en haar beste vrienden, die naar voren treden om haar waarheid te delen. Ieder van hen worstelt met zowel liefdevolle als beklemmende herinneringen aan Nicole, evenals herinneringen die ze nooit meer kunnen beleven. Om Nicole’s tragische dood beter te begrijpen, zal haar duistere verleden eindelijk in beeld komen. Een caleidoscoop van meer dan 50 interviews biedt verschillende perspectieven op Nicole, waarin ze haar eigen lot zichtbaar maakt, terwijl haar familie zich realiseert dat haar moord slechts een hoofdstuk is van een huiveringwekkende saga.

Het verhaal bevat exclusieve interviews met Kris Jenner, Faye Resnick en Nicole's zussen Denise, Dominique en Tanya.

'An Hour To Kill'

Vanaf 4 november op doordeweekse dagen om 23.00 uur

Elke aflevering van 'An Hour To Kill' volgt een moordzaak en onderzoekt de meest fascinerende opeenvolgende 60 minuten ervan.

Dit kan de tijd in de rechtbank zijn die resulteert in een schuldig vonnis, de belangrijke momenten van een klopjacht die leidt tot een arrestatie of het uur vlak voordat de moord wordt gepleegd.

De serie bevat reconstructies of authentieke beelden en interviews met experts.

'Cold Case Files: DNA Speaks'

Vanaf 21 november elke donderdag om 22.00 uur

'Cold Case Files: DNA Speaks' richt zich op moordzaken die tientallen jaren onopgelost bleven, maar uiteindelijk door DNA-bewijs werden opgelost.

De serie onderzoekt niet alleen de wetenschappelijke vooruitgang die dit mogelijk maakte, maar ook de niet aflatende toewijding van families en onderzoekers, die de moordenaars uiteindelijk voor het gerecht brachten.

'Beyond The Headlines: The Tanya Kach Story'

Maandag 25 november om 23.00 uur

Elizabeth Smart ontmoet Tanya Kach, die op 14-jarige leeftijd verdween uit een buitenwijk van Pittsburgh.

In een onthullend gesprek vertelt Tanya over de tien gruwelijke jaren die ze in gevangenschap doorbracht in de slaapkamer van de misdadiger. Ze neemt Elizabeth in vertrouwen over de realiteit van kinderlokkerij, de pijn van slachtofferverwijten en de moed die ze in zichzelf ontdekte in de jaren die volgden op haar verschrikkelijke ervaring.

Ook (binnenkort) te zien:

'Crimes That Shook Britain' - iedere zondag om 22.00 uur

'Imperfect Murder' - vanaf 7 oktober iedere doordeweeks dag om 23.00 uur

'Missing Presumed Dead' - vanaf 17 oktober elke donderdag om 22.00 uur