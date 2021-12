De nieuwe K3 lanceert videoclip van 'Waterval'

Vrijdag verscheen de eerste videoclip van K3 met Hanne, Marthe en Julia. In de finale van afgelopen zaterdag, die in Nederland en Vlaanderen door meer dan twee miljoen mensen is bekeken, zong K3 voor het eerst de single 'Waterval'.

Deze is inmiddels meer dan 640.000 keer gestreamd en vanaf vandaag is ook de videoclip te zien

De 19-jarige Julia Boschman uit Bergen op Zoom is, na het winnen van de finale van 'K2 zoekt K3', vrijdag voor het eerst te zien in de allereerste videoclip van de nieuwe K3 bezetting. Het is een videoclip met vrolijke kleuren en coole achtergronden, opgenomen bij Smile Safari. De single Waterval, die nu al ongekend populair is, staat ook op het gelijknamige album dat op 17 december 2021 uitkomt. Hanne, Marthe en Julia zingen daarop maar liefst twaalf nieuwe K3-nummers.

'Het werken met Julia is fantastisch', laten Marthe en Hanne weten. 'Ze is heel professioneel, maar we kunnen ook ontzettend met haar lachen. En ze is een keiharde werker. Het voelt heel vertrouwd met Julia.' Tijd om bij te komen na die zinderende 'K2 zoekt K3' finale heeft Julia niet gehad. 'Het voelt alsof ik in een rollercoaster zit. Maar ik geniet van iedere minuut. De videoclip van Waterval opnemen was fantastisch. Dit ga ik nooit meer vergeten.'

Fans van K3 kunnen de videoclip van 'Waterval' nabootsen op de K3 Bootcamp in de Studio 100 Story Studio op de Meir in Antwerpen. Zowel jonge als de wat oudere fans stappen hier in de wereld van K3, dankzij kleurrijke, indrukwekkende 360° projecties. De muziek en de interactieve opdrachten via koptelefoons maken de beleving nog sterker.