De mooie en moeilijke jaren van Koningin Elizabeth in 2 documentaires bij TLC

Met twee bijzondere documentaires besteedt TLC speciale aandacht aan het leven en werk van Koningin Elizabeth II – met al zijn hoogte- en dieptepunten. De documentaire 'A Very Royal Wedding' kijkt terug op haar sprookjeshuwelijk in 1947, waar voor het eerst camera's bij waren en dat vanwege de enorme betrokkenheid van de Britse burgers ook wel de 'people's wedding' werd genoemd.

Met kleurrijke beelden – ook vanachter de schermen – kunnen we dit historische huwelijk herbeleven. Ook wordt hierin gesproken met vrouwen die destijds meehielpen met het vervaardigen van de spectaculaire bruidsjurk en worden de verlovingsring en bruidstaart door een team van kenners nagemaakt. De documentaire 'Queen Elizabeth II: The Unlikely Queen' blikt terug op haar persoonlijke leven en lange regeerperiode aan de hand van historische beelden en memorabele speeches waarin ze naar voren komt als een koningin met veel humor en plichtsbesef. Maar de documentaire zoomt ook in op de voor haar persoonlijk zware jaren: de scheidingen die haar drie kinderen in hetzelfde jaar doormaakten (1992), de dood van Diana (1997) en het overlijden van haar zus en moeder (2002). Beide documentaires zijn aanstaande zondag vanaf 20:00 uur te zien bij TLC en terug te kijken op discovery+.



'A Very Royal Wedding'

Het huwelijk van koningin Elizabeth en prins Philip in 1947 zou in het naoorlogse Groot-Brittannië aanvankelijk een sobere aangelegenheid worden, maar het werd uiteindelijk een groots festijn dat als een enorme morele opsteker gold voor de inwoners en waar zelfs de hele wereld van kon meegenieten. De documentaire A Very Royal Wedding kijkt terug op dit ‘huwelijk van de eeuw’ waar voor het eerst camera’s bij waren en dat nog eens door 200 miljoen mensen wereldwijd via de radio werd gevolgd. Met geweldige kleurenbeelden en exclusieve scènes vanachter de schermen kunnen we 75 jaar na dato opnieuw genieten van het sprookjeshuwelijk dat vanwege de betrokkenheid van het hele land ook wel de ‘people’s wedding’ werd genoemd. De documentaire spreekt ook met twee vrouwen die destijds betrokken waren bij het maken van de stijlvolle jurk en het weven van de zijden stof. Ook laat het juweliersbedrijf dat de verlovingsring maakte, zien hoe die eruitzag door voor ons een exacte kopie te maken. En een bakker maakt tot in detail de metershoge bruidstaart na, om ons een indruk te geven van het werk dat daarin heeft gezeten en hoe bijzonder het was om daar in 1947 voldoende ingrediënten voor te krijgen. Beroemdheden als Joan Collins, die destijds als tiener het huwelijk volgde, halen daarnaast persoonlijke herinneringen op aan dit historische huwelijk.

Image



'Queen Elizabeth II: The Unlikely Queen'

Maar liefst zeventig jaar was ze de koningin van Groot-Brittannië en het Gemenebest, een periode waarin ze de wereld en de landen waar ze over regeerde drastisch zag veranderen. De documentaire Queen Elizabeth II: The Unlikely Queen blikt terug op haar persoonlijke leven en lange regeerperiode aan de hand van historische beelden en memorabele speeches. Ze komt naar voren als een koningin met veel humor, maar ook met een enorm plichtsbesef, zoals auteur en royaltykenner Ingrid Seward in de documentaire stelt: “Ze was een koningin die de plicht van het koningshuis boven alles stelde, zelfs boven haar persoonlijke geluk en boven familie en kinderen". De documentaire zoomt onder meer in op jaren die voor de koningin persoonlijk erg moeilijk waren, zoals 1992 (al haar drie kinderen gingen scheiden), 1997 (de dood van Diana) en 2002 (overlijden van haar zus en moeder). Koningin Elizabeth was een ‘unlikely queen’ omdat ze niet bij haar geboorte direct voorbestemd was als troonopvolger en ook nog eens – door het vroege overlijden van haar vader – veel eerder de troon besteeg dan ze had verwacht. Maar de ‘unlikely queen’ heeft mede daardoor wel een onwaarschijnlijk lange periode aan het hoofd gestaan waarin ze een geschiedenisboek aan gebeurtenissen meemaakte.



Beide documentaires, zondag 18 september vanaf 20.00 uur bij TLC en terug te kijken op discovery+.