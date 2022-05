De highlights van Disney+ in mei

Disney+ is het vaste adres voor films en series van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic en Star, én exclusieve Disney+ en Star Originals. We geven je graag een overzicht van wat je in mei te zien krijgt op de streamingdienst.

OBI-WAN KENOBI [16+]

Disney+ Original serie

Het verhaal begint 10 jaar na de dramatische gebeurtenissen van 'Star Wars: Revenge of the Sith', waar Kenobi zijn grootste nederlaag leed: de ondergang en corruptie van zijn beste vriend en Jedi-leerling, Anakin Skywalker, die de kwaadaardige Sith Lord Darth Vader werd.

27 mei

HOW I MET YOUR FATHER [12+]

Originele serie



In de nabije toekomst vertelt Sophie haar zoon hoe ze zijn vader ontmoette. Het verhaal brengt ons terug naar het heden, waar Sophie en haar hechte vriendengroep aan het uitzoeken zijn wie ze zijn, wat ze willen in het leven en hoe ze verliefd kunnen worden in het tijdperk van datingapps en grenzeloze mogelijkheden.

11 mei

LIFE AND BETH [16+]

Originele serie

'Life & Beth' vertelt het verhaal van Beth (Amy Schumer, 'Trainwreck', 'I Feel Pretty'), een vrouw wiens leven er op papier best goed uitziet. Iedereen met wie ze opgroeide kijkt naar haar op, ze verdient goed de kost als wijndistributeur, heeft een langdurige relatie met een succesvolle man en woont in Manhattan. Wanneer een onverwacht incident Beth dwingt zich met haar verleden bezig te houden, verandert haar leven voorgoed. Via flashbacks naar haar tienerjaren begint Beth te leren hoe ze is geworden wie ze is en wie ze wil worden. We volgen Beth op haar pad om een grootser, moediger en authentieker leven op te bouwen waarbij ze leert zichzelf uit te drukken en op een bewuste manier te leven. Een reis doorheen het verleden is een sterke bron van trauma, humor en vooruitgang.

18 mei

THE VALET [0+]

Originele film



In 'The Valet' wordt de wereldberoemde filmster Olivia (Samara Weaving) geconfronteerd met reputatieschade wanneer de paparazzi een foto van haar maken met haar getrouwde minnaar Vincent (Max Greenfield). De hardwerkende hotelbediende Antonio (Eugenio Derbez) staat per ongeluk op die foto en wordt gevraagd zich als dekmantel voor te doen als Olivia's nieuwe vriendje. Deze list met Olivia zet Antonio in de schijnwerpers en zorgt voor chaos. In deze romantische komedie botsen twee werelden en culturen met elkaar als zowel Olivia als Antonio zichzelf duidelijker beginnen te zien dan ooit tevoren. 'The Valet', geregisseerd door Richard Wong en geschreven door Rob Greenberg en Bob Fisher, is de Engelstalige remake van de Franse hitfilm.

20 mei

SNEAKERELLA [0+]

Disney+ Original film

In dit energieke, muzikale Assepoesterverhaal werkt El, een ambitieuze sneakerontwerper uit Queens, als magazijnbediende in een schoenwinkel en verbergt zijn talent. Er springt een vonk over als hij bij toeval Kira King ontmoet, een soort sprookjesprinses uit Manhattan. Aangemoedigd door zijn beste maatje en met een vleugje magie vindt El de moed om zijn droom te volgen.

13 mei

OUSSEKINE [16+]

Originele serie

'Oussekine' blikt terug op de tragische dood van Malik Oussekine (Sayyid El Alami) en de dramatische gevolgen voor zijn familie: zijn moeder Aïcha (Hiam Abbass), zijn broers Ben Amar (Malek Lamraoui) en Mohamed (Tewfik Jallab), vaderfiguur voor het gezin sinds de dood van hun vader Miloud (Slimane Dazi); zijn zussen Fatna (Naidra Ayadi) en Sarah (Mouna Soualem) die alles zal opgeven in de strijd naar gerechtigheid. De serie gaat terug naar het hart van de jaren 80 en geeft de impact weer die de tragedie destijds had op de Franse gemeenschap.

11 mei

MEER FILMS & SERIES OP DISNEY+ DEZE MAAND

STATION 19 S5 [12+]

Stream vanaf 4 mei

SOUL OF A NATION PRESENTS: SCREEN QUEENS RISING (SPECIAL) [16+]

Stream vanaf 6 mei

THE REASON I JUMP

Stream vanaf 6 mei

KNABBEL EN BABBEL: RESCUE RANGERS [0+]

Stream vanaf 20 mei

MALCOLM IN THE MIDDLE S1-7 [12+]

Stream vanaf 25 mei

WU-TANG: AN AMERICAN SAGA S1 [16+]

Stream vanaf 25 mei