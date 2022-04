Dan komt 'Night Sky' exclusief naar Prime Video

'Night Sky' volgt Irene (Sissy Spacek) en Franklin York (J.K. Simmons), een koppel dat jaren geleden een kamer in hun achtertuin ontdekte die op onverklaarbare wijze naar een vreemde, verlaten planeet leidt.

Sindsdien hebben ze hun geheim zorgvuldig bewaakt, maar wanneer een raadselachtige jongeman hun leven binnenkomt, wordt het rustige bestaan van de Yorks al snel overhoop gehaald. De mysterieuze kamer die ze zo goed dachten te kennen, blijkt veel meer te zijn dan ze zich ooit hadden kunnen voorstellen.

De serie is een co-productie van Amazon Studios en Legendary Television (Carnival Row, Paper Girls) en is geschreven en co-executive geproduceerd door Holden Miller, met Daniel C. Connolly als showrunner en uitvoerend producent. Mosaic's Jimmy Miller en Sam Hansen dienen als uitvoerend producent, samen met Emmy en BAFTA Award-winnaar Philip Martin.

'Night Sky', vanaf 20 mei exclusief op Prime Video.