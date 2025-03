Dan keert 'MTV's Ex On The Beach: Double Dutch' terug op tv

MTV kondigt vandaag aan dat MTV's 'Ex On The Beach: Double Dutch' vanaf zondag 11 mei om 22.00 uur terugkeert voor het 11e seizoen op MTV Nederland en BelgiŽ. Daarnaast zijn de afleveringen ook op dezelfde dag terug te kijken op MTV.NL en elke dinsdag vanaf 13 mei wekelijks op Videoland.

In 'MTV’s Ex On The Beach: Double Dutch' vertrekken acht aantrekkelijke en avontuurlijke singles uit Nederland en België naar het schitterende Colombia. In de luxe villa genieten ze van zon, comfort en verleiding – totdat de Tablet of Terror toeslaat. Dit leidt tot onverwachte wendingen, schokkende onthullingen en een leger aan exen om de vakantie van de singles tot een hel te maken.

'MTV’s Ex On The Beach: Double Dutch' bestaat uit negen afleveringen vol drama en lust, gevolgd door een reünie. Het inmiddels 11e seizoen belooft weer super spannend te worden met een mix van nieuwe gezichten en wellicht enkele oude bekenden die voor de nodige opschudding zorgen. Fans willen dit gloednieuwe seizoen absoluut niet missen.

'MTV's Ex On The Beach: Double Dutch' wordt geproduceerd door No Pictures Please, een bedrijf van Fremantle, voor MTV in opdracht van MTV Entertainment Group, in samenwerking met Tigris Media als digitale content-productiepartner en Whizkid als format-eigenaar.