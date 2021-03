'Curvy Brides Boutique' vanaf dinsdag op TLC

Foto: TLC - © Discovery Benelux 2021

Voor veel bruiden is het vinden van de perfecte bruidsjurk al een hele opgave, maar voor plus-size bruiden is het helemaal een moeilijke klus.

Niet veel boetieks hebben grote maten en daar komt nog bij dat veel curvy vrouwen het emotioneel ook lastig vinden om zich in een jurk te kleden. Gelukkig is daar de hulp van Jo Cooke en Alison Law en hun 'Curvy Brides Boutique 'in het landelijke Essex. Zij weten als geen ander hoe het is om grote maten te moeten aanschaffen en weten met welke onzekerheden hun klanten zitten.

In dit nieuwe seizoen is onder andere de 21-jarige Lauren te zien, die weinig zelfvertrouwen heeft en maandenlang in het ziekenhuis lag vanwege de mutilatie die zij zichzelf aandeed. Haar moeder en liefdevolle zus zijn dan ook extra verheugd dat Jo en Alison haar nu weer kunnen laten stralen in de jurk voor haar aanstaande bruiloft met partner Dan.

Ook voor de vrolijke Natalie weten ze de perfecte jurk te vinden in hun plus-size paradise. Natalie is juist een zeer zelfverzekerde vrouw, maar heeft wel hele specifieke eisen voor haar jurk. Ze gaat trouwen in een planetarium en wil daarbij een passende jurk die sjiek en toch eigenzinnig is. Kunnen Jo en Alison van haar een echte 'ster' op haar bruiloft maken?

'Curvy Brides Boutique', vanaf dinsdag 2 maart om 19.30 uur op TLC.