'COVID-19: Battling the Pandemic' op Discovery

Op 23 januari nam China de even drastische als historische maatregel door een hele stad in quarantaine te doen. De 9 miljoen inwoners van Wuhan mochten vanaf dat moment hun stad niet meer verlaten en later ook amper hun huizen.

Hoe deze lockdown er in de praktijk uitzag, is nu te zien in de documentaire 'COVID-19: Battling The Pandemic'. Ondanks de lockdown krijgen de makers toegang tot de stad, de artsen, de wetenschappers, de vrijwilligers en de overheidsmedewerkers in de frontlinie die hun leven riskeren om ’s werelds nieuwste vijand een halt toe te roepen.

De extreme en uitdagende maatregel van de lockdown was bedoeld om te proberen het coronavirus COVID-19 een halt toe te roepen, voordat het de rest van China en de wereld zou besmetten. De documentaire laat van dichtbij de groeiende zorgen zien in China in de aanloop van de lockdown, wanneer wetenschappers het nieuwe virus proberen te begrijpen en te controleren.

In openhartige interviews ter plaatse leren we het ware verhaal kennen van de stad na de lockdown. De spanning, de stress, de moed en de inzet van de inwoners van Wuhan. Ook achterhalen we welke lessen de rest van de wereld hieruit kan trekken voor hun strijd tegen het virus.

