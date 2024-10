'Contraband: Seized at Sea' zaterdag op Discovery

Met 15.000 kilometer kustlijn langs drie oceanen hebben de VS een lastig te bewaken grens. Daarom zijn maar liefst 2000 agenten dagelijks bezig om het land te weren van smokkelwaar, drugstransporten of illegale mensenhandel.

In de nieuwe serie 'Contraband: Seized at Sea' is te zien hoe zorgvuldig en heldhaftig deze agenten te werk gaan. In Puerto Rico wordt een vrachtschip gecontroleerd nadat een tip is binnengekomen dat er drugs aan boord is. De vrachtwagens op het dek worden minutieus gescand totdat de jackpot wordt gevonden op een plek waar je het niet snel zou verwachten. Ondertussen houdt de waterpolitie voor de kust van Florida een speedboot staande die mogelijk drugs importeert vanuit de Bahama’s en treffen collega’s een illegale vissersboot aan van mensensmokkelaars. Omdat deze boot veel te veel opvarenden heeft, is voorzichtigheid geboden bij het tot stoppen dwingen.

Hoewel het opsporen van illegale activiteiten dagelijkse routine is, kan elke situatie weer anders zijn en daardoor onvoorspelbaar. Daarom moeten de mannen en vrouwen van deze grenspolitie altijd op hun hoede zijn in dit constante kat- en muisspel.

'Contraband: Seized at Sea', vanaf zaterdag 12 oktober om 20.30 uur op Discovery.